Xe khách đấu đầu xe container, 4 người thương vong

Nhà hàng ở Long An tậu 5 ôtô, xe máy đưa khách về nhà sau bữa nhậu

Chủ nhà hàng Mê Kông, TP Tân An, tỉnh Long An, vừa bố trí 2 ôtô 4 chỗ, một ôtô 7 chỗ và 2 xe máy cùng 5 tài xế sẵn sàng đưa khách nhậu về nhà an toàn sau khi dự tiệc.