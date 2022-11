Xe khách chở 7.000 chai bia ngoại không có hóa đơn

Ôtô khách mang biển số tỉnh Quảng Trị chở theo gần 7.000 chai bia ngoại nhập (320 thùng) không có hóa đơn, chứng từ. Số bia này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Số bia được cơ quan chức năng tạm giữ.

Sáng 20/11, thông tin từ Trạm CSGT Tuy An (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên), cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang điều tra, làm rõ 320 thùng bia ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ, vừa bị lập biên bản tạm giữ.

Lúc 19h30 ngày 19/11, Trạm CSGT Tuy An phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) kiểm tra ôtô khách BKS: 74B-00419, do tài xế Nguyễn Thanh Hải (SN1976, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển, chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam qua địa phận huyện Tuy An.

Lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô chở 320 thùng bia ngoại nhập, gồm 270 thùng (5.400 chai) bia Heniken loại 250ml/chai và 50 thùng (1.200 chai) bia Corona Extra loại 335ml/chai. Tài xế chỉ xuất trình được hóa đơn bán hàng mà không có giấy tờ hợp pháp nào khác.

Đội Quản lý thị trường số 1 lập biên bản tạm giữ số thùng bia trên để xử lý theo quy định pháp luật.