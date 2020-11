Xe hộ tống tổng thống Mỹ thay đổi thế nào qua các thời kỳ?

Trải qua 80 năm phát triển và 12 mẫu xe, các xe hộ tống tổng thống Mỹ ngày càng hiện đại, tăng khả năng chống đạn và công nghệ an ninh.

Cadillac có lịch sử lâu đời trong việc chế tạo ra những chiếc limousine bọc thép dành cho tổng thống Mỹ. Trong đó, đỉnh cao là chiếc "The Beast 2.0" chuyên chở Tổng thống Donald Trump, được giới thiệu vào năm 2018. Trang Vanarama đã nghiên cứu quá trình phát triển và những công nghệ tân tiến của xe tổng thống trong 80 năm qua.

Lincoln K Sunshine Special 1939

Chiếc xe hộ tống đầu tiên của chính phủ Mỹ là mẫu Lincoln K Sunshine Special, sản xuất vào năm 1939, được Tổng thống Mỹ thứ 32 Franklin D. Roosevelt sử dụng. Ban đầu mẫu xe này có tên gọi Old 99, sau đó mới được đặt biệt danh là Sunshine Special. Phiên bản thương mại của Sunshine Special có giá khoảng 8.348 USD , nhà sản xuất Brunn & Company đã nâng cấp thêm cho mẫu xe này để biến nó thành xe hộ tống, với chi phí khoảng 4.950 USD vào thời điểm đó.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ V12 6.78L, cho công suất 150 mã lực. Những trang bị đáng chú ý trên mẫu xe này gồm radio 2 chiều, bệ bước chân siêu rộng. Trong Thế chiến thứ 2, xe được nâng cấp thêm cửa bọc thép, lốp chống đạn, bên trong xe có ngăn chứa súng tiểu liên.

Lincoln Custom 1942

Mẫu xe "kế nhiệm" của chiếc Lincoln K Sunshine Special là chiếc Lincoln Custom 1942. Đây là chiếc xe tổng thống đầu tiên có giáp bảo vệ, điều này khiến xe có khối lượng 3.175 kg. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp để phù hợp với sức nặng của xe.

Xe được trang bị khối động cơ V12 4.8L, công suất 130 mã lực, hộp số sàn 3 cấp. Vào thời điểm năm 1942, mẫu Lincoln Custom có giá 3.072 USD . Mẫu xe này phục vụ cho 2 đời tổng thống Mỹ là Franklin D. Roosevelt và Harry Truman.

Lincoln Cosmopolitan 1950

Đến năm 1950, Lincoln Cosmopolitan trở thành mẫu xe tổng thống thứ 3. Thân xe bọc thép, tuy nhiên điểm khác thường là khoảng trần được nâng lên chỉ để vừa vặn với những chiếc mũ lụa cao, một món thời trang mà tổng thống hay đội. Kiểu thiết kế này còn được gọi là "mui bong bóng". Sức mạnh của Lincoln Cosmopolitan đến từ khối động cơ V12 5.8L, công suất 152 mã lực.

Từng có tin đồn Tổng thống Truman chọn Lincoln Cosmopolitan làm xe hộ tống vì đây là thương hiệu thuộc Ford - đối trọng của General Motors (GM). Ông Truman không hề có thiện cảm với GM, vì hãng từng từ chối cung cấp xe cho ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1948. Năm 1967, chiếc xe này ngưng phục vụ tổng thống và được trả về Bảo tàng Henry Ford.

Lincoln Continental 1961-1972

Có 4 biến thể của chiếc Lincoln Continental đã được sử dụng làm xe tổng thống từ năm 1961 đến năm 1972. Nhưng chiếc SS-100-X mới là phiên bản nổi tiếng nhất vì được Tổng thống Kennedy sử dụng. Những tiện nghi hàng đầu thời điểm đó có trên xe gồm máy sưởi, điều hòa không khí, cặp điện thoại vô tuyến.

Sau vụ Tổng thống Kennedy bị ám sát, chiếc xe được nâng cấp với lớp giáp titan, lắp thêm mui cứng và kính chống đạn để phục vụ những nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo. Sức mạnh của chiếc SS-100-X đến từ động cơ V8 7.6L, công suất 350 mã lực. Lincoln Continental trở thành một trong những chiếc xe dễ nhận biết nhất trong lịch sử Mỹ, và không ngạc nhiên khi nó là chiếc xe mui trần cuối cùng được Nhà Trắng sử dụng.

Cadillac Fleetwood 1983

Đến năm 1983, chiếc Fleetwood trở thành mẫu limousine tổng thống đầu tiên thuộc thương hiệu Cadillac. Mẫu xe này được dùng để phục vụ Tổng thống Ronald Reagan. Đây cũng là một trong những chiếc xe tổng thống có thiết kế đặc biệt, khi sở hữu phần mui nâng cao, cửa sổ được mở rộng.

Cadillac Fleetwood được trang bị động cơ V8 6.0L, cho công suất 140 mã lực. Xe có vỏ bọc thép, phanh hạng nặng và kính chống đạn. Tốc độ tối đa mà mẫu xe này đạt được là 178,6 km/h.

Lincoln Town Car 1989-1993

Trong giai đoạn 1989-1993, người kế nhiệm ông Reagan - Tổng thống George HW Bush trở lại với thương hiệu Lincoln. Chiếc xe mà Tổng thống George HW Bush sử dụng trong nhiệm kỳ của mình là Lincoln Town Car. Động cơ của xe được tinh chỉnh để phù hợp hơn với lớp vỏ bọc thép khối lượng nặng.

Xe được trang bị động cơ EFI V8 7.5L, hộp số tự động 4 cấp. Đây cũng là chiếc Lincoln cuối cùng được các tổng thống Mỹ sử dụng. Ngày nay, nó được trưng bày tại Thư viện Tổng thống George Bush.

Cadillac Fleetwood 1993

Thay thế cho Lincoln Town Car là chiếc Cadillac Fleetwood 1993. Kể từ thời điểm đó, Cadillac trở thành thương hiệu chế tạo xe tổng thống cho đến ngày nay. So với những mẫu xe hộ tống trước đó, chiếc Fleetwood đời 1993 sở hữu công nghệ tiên tiến hơn như được trang bị điện thoại trong cabin, khả năng truy cập internet và hệ thống liên lạc vệ tinh.

Cadillac Fleetwood 1993 được trang bị động cơ V8 7.4L, công suất 260 mã lực. Tốc độ tối đa mà chiếc xe hộ tống này đạt được là 228,5 km/h. Giá trị của Cadillac Fleetwood 1993 là khoảng 600.000 USD .

Cadillac DeVille 2001

Đến năm 2001, chiếc Cadillac DeVille là mẫu xe tiếp theo được tổng thống Mỹ sử dụng. Cadillac đã ngừng sản xuất những mẫu xe khung đơn, chuyển sang sử dụng khung gầm từ một chiếc SUV của GM.

Vào thời điểm đầu thập niên 2000, mẫu Cadillac DeVille được xem là chiếc xe hộ tống tiên tiến nhất thế giới, được trang bị hệ thống tầm nhìn hồng ngoại ban đêm, kính chống đạn có thể hấp thụ ánh sáng laser từ súng bắn tỉa, điều này nhằm hạn chế các cuộc ám sát tương tự vụ Kennedy.

Cadillac DTS 2005

Đến năm 2005, mẫu xe tổng thống tiếp theo được giới thiệu, đó là chiếc limousine có ngoại hình khá giống với mẫu Cadillac DTS. Xe sở hữu lớp vỏ chống đạn dày 5 inch.

Để đảm bảo an toàn, các cửa sổ của xe không mở được. Đây cũng là mẫu xe tổng thống nhanh nhất từng được chế tạo, tốc độ tối đa 243 km/h nhờ khối động cơ V8 4.6L công suất 290 mã lực.

Cadillac One "The Beast" 2009

Vì không dựa trên bất kỳ mẫu xe thương mại nào, chiếc xe tổng thống tiếp theo được giới thiệu vào năm 2009 chỉ có tên gọi đơn giản là Cadillac One. Những trang bị an ninh trên xe gồm kính chống đạn dày 5 inch, cabin có thể chống được các cuộc tấn công hóa học.

Mẫu Cadillac One ''đời đầu'' được ông Obama sử dụng xuyên suốt 8 năm, qua 2 nhiệm kỳ. Thậm chí, mẫu xe này còn được Tổng thống kế nhiệm Donald Trump sử dụng tiếp do The Beast thế hệ mới chưa hoàn thiện. Mẫu xe này từng 2 lần xuất hiện tại Việt Nam trong các chuyến công du của ông Obama vào năm 2016 và ông Donald Trump vào năm 2019.

Ground Force One 2011

Một trong những mẫu xe hộ tống khác thường nhất phải kể đến chiếc Ground Force One, được sản xuất vào năm 2011. Đây là một chiếc xe buýt bọc thép, được Cơ quan Mật vụ Mỹ thiết kế để sử dụng ở những vùng hẻo lánh, như trong những chuyến ghé thăm của Tổng thống Obama tại Ohio và Pennsylvania vào năm 2012.

Xe được trang bị bình dưỡng khí để chống lại các cuộc tấn công hóa học, ngăn chứa máu dự phòng của tổng thống và hệ thống hỏa lực đủ sức đàn áp những kẻ tấn công.

Cadillac One "The Beast 2.0" 2018

Sau khi trở thành tổng thống Mỹ, ông Donald Trump thay thế chiếc Cadillac One "The Beast" bằng mẫu Cadillac One "The Beast 2.0". Mẫu limousine bọc thép có lớp giáp dày 5 inch, lốp xe có lót Kevlar vẫn hoạt động tốt khi bị bắn thủng. Ngoài ra, "The Beast 2.0" còn có khả năng chống các cuộc tấn công bằng mìn, hóa - sinh học.