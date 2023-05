'Xe+' giải mã bí ẩn cỗ xe tương lai bước ra từ 'Avatar'

Chương trình “Xe+” do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) sản xuất phát sóng trên kênh VTC1 lúc 20h45 thứ 7 hàng tuần.

Xe+ là chương trình mang đến khán giả yêu thích xe, công nghệ những thông tin mới và nhanh nhất về thị trường trong và ngoài nước. Năm 2022, chương trình nhận được sự quan tâm và yêu thích từ đông đảo khán giả. Tiếp nối thành công này, năm 2023, Xe+ một lần nữa trở lại trên VTC1 với 4 nội dung.

Tin Xe+: Điểm qua thông tin về các mẫu xe đang được ưa chuộng và quan tâm trên thị trường; đưa ra các đánh giá khách quan về kiểu dáng, mẫu mã, tính năng để từ đó phân loại và gợi ý mẫu xe phù hợp từng tính cách, nhu cầu, công việc người lái.

Tiêu điểm Xe+: Cập nhật thông tin nổi bật về các công nghệ, chính sách liên quan đến xe; giới thiệu những trải nghiệm về các mẫu xe mới trên thị trường Việt Nam.

Sao và Xe: Gọi tên các mẫu xe được người nổi tiếng quan tâm và thu hút sự chú ý từ fan; đánh giá kiểu dáng, tính năng, đưa ra lý do các mẫu xe được người nổi tiếng quan tâm và ưa chuộng.

Lăn bánh an toàn: Mang đến khán giả thông tin về các tính năng hỗ trợ an toàn khi lái xe, lời khuyên, mẹo an toàn từ người nhiều kinh nghiệm.

Những số đầu tiên của chương trình đã lên sóng từ 25/2. Bên cạnh cập nhật thị trường xe, chương trình mang đến khán giả một thông tin bất ngờ về Mercedes-Benz Vision AVTR - mẫu xe lấy cảm hứng từ bộ phim viễn tưởng Avatar (2009) của đạo diễn James Cameron - đang được đánh giá cao nhờ thiết kế khác lạ cùng công nghệ ấn tượng từ tương lai.

AVTR là viết tắt của “Advanced Vehicle Transformation” (phương tiện vận tải nâng cao) - sản phẩm hợp tác giữa Mercedes-Benz và nhóm sản xuất bộ phim nổi tiếng Hollywood.

Các tính năng và công nghệ trên Vision AVTR không thể xuất hiện trên xe thương mại trong tương lai gần. Thiết kế ngoại thất của Vision AVTR gói gọn trong 3 yếu tố đơn giản, tương lai và hữu cơ. Đây cũng đang là một trong những mẫu xe được đông đảo người quan tâm và dự đoán gây bão thị trường công nghệ thời gian tới.

