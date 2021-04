Xe Ford Everest chở 230 kg ma túy

Kiểm tra chiếc Ford Everest ở trạm thu phí, lực lượng chức năng phát hiện gần 230 kg ma túy các loại.

Ngày 3/4, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Bộ Công an) phá thành công chuyên án, thu lượng lớn ma túy.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đón chặn, khống chế người đàn ông trú tỉnh Lào Cai điều khiển ôtô hiệu Ford Everest khi đang dừng mua vé tại trạm thu phí thị xã Hoàng Mai.

Kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện 227 kg ma túy các loại. Lực lượng chức năng cho biết nguồn ma túy được lấy từ Lào, người bị bắt có vai trò vận chuyển.

Đây là chuyên án ma túy lớn nên cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng. Thông tin về nghi phạm chưa được cung cấp.

Trước đó, hôm 1/4, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bắt Trần Đình Thân (58 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) khi đang vận chuyển 2 bánh heroin từ Nghệ An đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Bị bắt, Thân cào cấu và cắn vào cảnh sát để thoát thân và bị khống chế sau đó.