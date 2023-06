Xe điện mini nhỏ hơn VinFast VF 3, giá rẻ nhất nước Anh

Mẫu xe điện cỡ nhỏ của Ark có kích thước khiêm tốn cùng giá bán hấp dẫn. Tuy nhiên, xe chỉ có thể chở tối đa 2 người bao gồm tài xế.

Ark Zero có kích thước nhỏ cùng giá bán dễ tiếp cận. Ảnh: Ark.

Theo InsideEVs, mẫu xe điện mini Ark Zero vừa trình làng tại Anh quốc với giá niêm yết 7.650 USD đang là phương tiện thuần điện có giá bán hấp dẫn nhất thị trường xứ sở sương mù.

Được thiết kế và sản xuất bởi Ark - công ty khởi nghiệp chuyên về EV có trụ sở tại London, Ark Zero là đối thủ trực tiếp của Citroën Ami, Opel Rocks Electric, Fiat Topolino và các loại xe điện 4 bánh tương tự trên thị trường ôtô nước Anh.

Về mục tiêu với Ark Zero, công ty cho biết bên cạnh mục tiêu kinh doanh, hãng còn hướng đến thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh và sạch tại Anh, đồng thời kiến tạo tương lai giao thông bền vững cho cộng đồng.

Về kích thước, Ark Zero sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 2.500 x 1.202 x 1.625 mm cùng chiều dài cơ sở ở mức 1.720 mm. Nếu đặt cạnh kích thước tổng thể dự kiến ở mức 3.114 x 1.673 x 1.567 mm của VinFast VF3, Ark Zero sẽ tương đối hẹp và ngắn hơn, nhưng chiều cao lại có phần nhỉnh hơn so với mẫu xe điện mini thương hiệu VinFast.

Ark Zero có kích thước nhỏ gọn. Ảnh: Ark.

Nếu so sánh với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.917 x 1.493 x 1.621 mm của Wuling HongGuang Mini EV, Ark Zero cũng là một mẫu xe điện nhỏ gọn hơn khá nhiều.

Theo công bố của nhà sản xuất, thân xe và khung gầm Ark Zero được thiết kế nguyên khối từ chất liệu nhôm. Nhờ kết cấu liền khối, sức mạnh và độ cứng cáp cho xe được tăng cường, đồng thời mang đến sự an toàn cho người ngồi bên trong.

Được biết, Ark đã chọn nhôm làm vật liệu thân cho Ark Zero vì kim loại này cho phép hấp thụ và tiêu tán năng lượng tốt hơn so với thân thép, đồng thời nhẹ hơn và không bị ăn mòn.

Vì thân xe khá hẹp với chỉ 1.202 mm chiều ngang, Ark Zero được bố trí cấu hình 2 chỗ ngồi, bao gồm tài xế và một hành khách ở hàng ghế sau. Các tiện ích của Ark Zero khá cơ bản với đèn LED, cửa sổ trời, camera và màn hình LCD trung tâm có kết nối Bluetooth.

Nội thất khá cơ bản với cấu hình 2 hàng ghế đơn trên Ark Zero. Ảnh: Ark.

Kích thước nhỏ cùng việc ứng dụng vật liệu nhôm cho thân vỏ giúp trọng lượng Ark Zero chỉ dừng lại ở mức 489 kg. Bộ pin lithium-ion 80 Ah kết hợp với động cơ 3 mã lực cho phép Ark Zero hoạt động tối đa 80 km sau một lần sạc đầy và có thể đạt đến tốc độ lớn nhất 45 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, Ark Zero cần 6 đến 8 giờ để sạc đầy bộ pin và chỉ tiêu tốn của chủ xe chưa đến một bảng Anh, tương đương khoảng 30.000 đồng.

Ở thời điểm hiện tại, Ark Zero chỉ được mở bán tại Anh nhưng Ark đang lên kế hoạch mở rộng việc phân phối mẫu xe điện mini này sang các quốc gia khác. Khách hàng có thể đặt hàng Ark Zero thông qua website của hãng và nhận xe sau 14-16 tuần từ khi đơn hàng được xác nhận.