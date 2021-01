Xe điện Lynk & Co Zero Concept có phạm vi hoạt động 700 km

Cung cấp sức mạnh cho Zero Concept là một động cơ điện có công suất 536 mã lực. Đi kèm hệ dẫn động 4 bánh, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong dưới 4 giây. Zero Concept có phạm vi hoạt động tối đa lên đến 700 km. Theo công bố của Lynk & Co, gói pin của Zero Concept có tuổi thọ lên đến hơn 2 triệu km và hầu như không bị ảnh hưởng trong 200.000 km đầu tiên.