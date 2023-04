Xe điện Kia EV6 chế tạo từ 350.000 mảnh ghép lego

Các kĩ thuật viên đã mất tới 800 giờ lao động trong suốt 4 tháng để hoàn thành chiếc xe điện theo tỷ lệ 1:1.

Công ty BrickVision của Italy đã thực hiện quá trình 800 giờ lắp ghép 350.000 mảnh lego trong suốt 4 tháng để tạo nên chiếc xe điện Kia EV6 kích thước tương đương xe thật.

Không chỉ mô phỏng hình dáng, chiếc xe điện do BrickVision thực hiện còn có thể bật, tắt một số chức năng. Bản lego của xe điện Kia EV6 sẽ được trưng bày tại Tuần lễ thiết kế Milan. Sau đó, mô hình sẽ có mặt tại Kia Energy House ở Rome.

Tại Mỹ, Kia chỉ giao 988 chiếc EV6 vào tháng 3 năm 2023, giảm khoảng 69% so với 3.156 chiếc so với tháng 3 năm 2022. Trong ba tháng đầu năm 2023, thương hiệu xe điện Hàn Quốc đã bán ra 3.392 chiếc EV6, so với 5.281 trong khoảng thời gian này năm ngoái.

Xe điện Kia EV6 có 3 phiên bản, đó là Wind, GT-Line và GT. Wind và GT-Line được trang bị hệ dẫn động cầu sau có thể đạt 100 km/h trong 7,2 giây và có tốc độ tối đa 185 km/h. Với lựa chọn hệ dẫn động bốn bánh, các mẫu xe này đạt vận tốc 100 km/h trong 5,1 giây và vận tốc tối đa là 188 km/h. Riêng Kia EV6 bản GT đạt tốc độ 100 km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Cả 3 phiên bản đều được trang bị bộ pin 77,4 kWh.