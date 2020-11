Xe đạt chuẩn an toàn ở Mỹ có giá cao

Muốn có được mẫu xe đạt chuẩn an toàn cao nhất ở Mỹ, người dùng phải chấp nhận bỏ thêm số tiền đáng kể.

An toàn là một trong những yếu tố quan trọng khi chọn mua ôtô, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc số tiền chi ra không hề nhỏ cho những công nghệ an toàn mới nhất. Ngoài ra nếu mua bản thường, người dùng phải mua thêm trang bị tùy chọn để có những tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Những mẫu xe đạt chuẩn an toàn Top Safety Pick + của IIHS có giá bán cao đáng kể.

Toyota Camry 2021 là một trong những mẫu xe an toàn nhất trên thị trường Mỹ, đạt giải thưởng Top Safety Pick + của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS). Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này có giá từ 33.715 USD , nhưng để có được đầy đủ công nghệ an toàn chuẩn Top Safety Pick +, người mua phải bỏ ra số tiền đến 39.185 USD .

CarsDirect đã tìm hiểu và cho rằng điều này đang trở thành xu hướng chung trong ngành công nghiệp ôtô. Đầu năm nay, IIHS đã bổ sung các tiêu chí khắt khe hơn cho giải thưởng cao nhất, yêu cầu xe phải có đèn pha "tốt" hoặc "chấp nhận được" là trang bị tiêu chuẩn.

Hầu hết mẫu xe mới đủ điều kiện cho giải thưởng Top Safety Pick + đều đắt hơn mong đợi. Năm ngoái, chỉ có Honda Insight và Genesis G90 đạt giải thưởng này mà không có thêm tùy chọn. Sang năm 2020, để mua được mẫu xe đạt giải Top Safety Pick +, người dùng phải mua thêm các gói nâng cấp đắt tiền hoặc tùy chọn bổ sung.

Muốn có xe đạt chuẩn an toàn cao nhất, người dùng Mỹ phải mua bản cao cấp hoặc chấp nhận mua thêm các gói tùy chọn.

Tuy nhiên, IIHS tin rằng các nhà sản xuất ôtô đang ghi nhận các phản hồi và thực hiện những thay đổi trên các phiên bản thấp để cải thiện độ an toàn. "Các nhà sản xuất đang loại bỏ đèn pha lạc hậu trong các cuộc thử nghiệm chạy ban đêm của chúng tôi", người phát ngôn của IIHS cho biết.

Ví dụ như Subaru Ascent 2021 và Acura RDX 2020, cả 2 đều đạt xếp hạng cao nhất và ngay cả những phiên bản tiêu chuẩn cũng đạt điểm số đèn pha tốt nhất. Honda Odyssey 2021 cũng không còn trang bị đèn pha halogen từng bị IIHS đánh giá "kém" trước đây.

Dù người mua phải trả khoản phí lớn để có được những công nghệ an toàn hiện đại nhất thị trường, các trang bị an toàn tiêu chuẩn cũng ngày càng tiên tiến hơn. Như Nissan, tất cả mẫu xe đời 2021 sẽ đều có gói Safety Shield 360, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khi lùi và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau là những trang bị tiêu chuẩn.