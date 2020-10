Xe của các nguyên thủ quốc gia trị giá bao nhiêu?

Hoàng gia và các nguyên thủ trên thế giới thường sử dụng những chiếc limousine có giá triệu USD, nhưng cũng có người chỉ sử dụng xe bình dân.

Các nguyên thủ quốc gia thường sử dụng những chiếc xe chuyên dụng, bọc thép để đảm bảo an toàn trong các chuyến công du hoặc diễu hành. Nhưng cũng có những nguyên thủ chỉ sử dụng xe bình dân. Những chiếc xe ấy giá trị bao nhiêu? Tạp chí Motoreasy của Anh quốc đã thực hiện bài nghiên cứu, khảo sát để trả lời câu hỏi đó.

Bentley State Limousine của Nữ hoàng Elizabeth II ( 13,03 triệu USD )

Nguyên thủ quốc gia có xe đắt giá nhất là Nữ hoàng Elizabeth II, với chiếc Bentley State Limousine trị giá 10 triệu bảng, tương đương 13,03 triệu USD . Trong khi đó mẫu xe bán chạy nhất tại Anh là Ford Fiesta, có giá chỉ 21.350 USD .

Giá của chiếc Bentley State Limousine có thể mua được đến 610 chiếc Ford Fiesta và vẫn còn dư một khoảng. Thủ tướng Anh Boris Johnson sử dụng chiếc Jaguar XJ Sentinel, nhưng cũng chỉ có giá tương đương 18 chiếc Fiesta, khoảng 390.921 USD .

Chiếc Bentley State Limousine của Nữ hoàng Anh có giá đắt đỏ bởi vì hiện tại chỉ còn 2 chiếc trên thế giới, bên cạnh đó nó còn được trang bị hệ thống phòng thủ tân tiến. Cabin xe được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng khí gas và chất nổ, đồng thời lốp xe vẫn hoạt động tốt nếu bị thủng.

Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard của ông Kim Jong Un ( 1,56 triệu USD )

Ông Kim Jong Un sử dụng chiếc Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard, có giá khoảng 1,56 triệu USD . Số tiền này có thể mua đến 300 chiếc GAZ-24 Volga - mẫu xe phổ biến nhất tại Triều Tiên.

Chiếc xe của ông Kim Jong Un được trang bị đầy đủ tiện nghi bên trong, vỏ bọc thép dày.

Cadillac One của Tổng thống Donald Trump ( 1,56 triệu USD )

Cadillac One "The Beast 2.0" của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ đứng thứ 5 trong số những chiếc xe hộ tống đắt nhất thế giới. Mẫu xe này có thân xe bọc thép dày 5 inch, tay nắm cửa có thể phát điện chống đột nhập. Trong cabin xe còn có hộp lưu trữ máu của tổng thống, đề phòng trường hợp cần truyền máu khẩn cấp.

Với kích thước của một chiếc limousine và cân nặng lên đến 9 tấn, cái tên The Beast hoàn toàn xứng đáng cho mẫu xe này. Để vận chuyển 2 chiếc The Beast, chính phủ Mỹ phải huy động đến loại máy bay vận tải cỡ lớn C-17 Globemaster. Vì cân nặng khủng nên dù được trang bị động cơ diesel tăng áp 5.0L, The Beast 2.0 chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h.

Audi A8 L Security của Thủ tướng Đức ( 1,25 triệu USD )

Mẫu xe cao cấp nhất được sử dụng trong chính phủ Đức là chiếc Audi A8 L Security của Thủ tướng Angela Merkel. Chiếc xe này trị giá khoảng 1,25 triệu USD .

Audi A8 L Security được trang bị động cơ V12, công suất 500 mã lực. Xe có kính chống đạn, vỏ bọc thép để đảm bảo an toàn cho thủ tướng. Giá trị của Audi A8 L Security tương đương với giá của 54 chiếc Volkswagen Golf, mẫu xe bán chạy nhất tại Đức.

Aurus Senat của Tổng thống Nga Putin ( 573.351 USD )

Với giá bán 573.351 USD , chiếc Aurus Senat của Tổng thống Nga Vladimir Putin rẻ hơn đáng kể so với xe của các nguyên thủ khác. Nhưng giá bán này cũng tương đương với hơn 100 chiếc Lada Granta ( 5.406 USD ), mẫu xe ăn khách nhất tại Nga.

Dự án nghiên cứu và phát triển Aurus Senat tiêu tốn gần 195,5 triệu USD , không khó để hiểu tại sao chiếc xe của Tổng thống Nga lại có giá hơn nửa triệu USD. Aurus Senat còn được đánh giá là một trong những xe hộ tống an toàn bậc nhất hiện nay với chiều dài 6,7 m và cao 1,6 m, có kích thước lớn hơn cả "quái vật" Cadillac One mà ông Donald Trump đang sử dụng.

Không những vậy, xe còn có khả năng chống đạn, tấn công sinh học và hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt. Thậm chí ở nhiệt độ -50 độ C tương tự Nam Cực hay bão tuyết tại Mỹ, Aurus Senat vẫn có thể chinh phục được.

DS 7 Crossback của Tổng thống Pháp ( 73.069 USD )

Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sử dụng chiếc DS 7 Crossback. Chiếc xe được ông sử dụng trước 10 tháng so với ngày ra mắt của bản thương mại.

Tuy nhiên, mẫu xe này cũng chỉ có những nâng cấp nhỏ so với model tiêu chuẩn, có giá khoảng 73.069 USD , đắt gấp 3 lần so với mẫu xe bán chạy nhất ở Pháp là Renault Clio ( 19.930 USD ).

Volkswagen Beetle 1987 của cựu Tổng thống Uruguay ( 1.823 USD )

Theo kết quả nghiên cứu của Tạp chí Motoreasy, cựu Tổng thống Uruguay Jose Mujica là vị nguyên thủ có xe rẻ nhất. Ông Mujica không muốn sống trong phủ tổng thống và sử dụng chiếc Volkswagen Beetle 1987 của mình thay vì một chiếc xe bọc thép chuyên dụng.