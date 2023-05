Xe chuyển bệnh từ thiện va chạm xe máy, một người tử vong

Trong lúc lưu thông trên quốc lộ 91, xe chuyển bệnh đã va chạm với xe máy cùng chiều khiến người đàn ông chấn thương nặng và dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h40 phút sáng 3/5, trên quốc lộ 91 đoạn qua phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời điểm trên, xe chuyển bệnh từ thiện mang biển số An Giang do Bùi Thiện Sơn (39 tuổi, ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cầm lái, chở bệnh nhân lưu thông trên quốc lộ 91, hướng từ huyện Châu Phú đến TP Long Xuyên.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong. Ảnh: Tiến Tầm.

Xe này lưu thông đến phường Bình Đức đã xảy ra va chạm với xe máy do Lương Ngọc Vũ (46 tuổi, ở huyện Chợ Mới) cầm lái đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh đã khiến người đàn ông đi xe máy chấn thương, tử vong sau đó.

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết đảm bảo giao thông trên quốc lộ 91 được thông suốt.