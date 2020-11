Xe chở xi măng lao xuống ruộng, tài xế tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc rạng sáng khiến tài xế đầu kéo tử vong, hàng chục tấn xi măng rơi xuống ruộng.

Rạng sáng 8/11, ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát Nghệ An do Nguyễn Hữu Quang (35 tuổi, trú xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 46.

Ôtô đến Km24+600 thuộc địa phận xóm 1, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn thì mất lái, lao xuống ruộng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế Quang tử vong. Ảnh: Cao Hiếu.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế phanh gấp khiến hàng chục tấn xi măng ở phía sau rơ-moóc theo quán tính lao về phía trước, đè bẹp cabin xe.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 đội công tác đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện Nam Đàn tháo dỡ hàng hóa, cẩu cabin lên để đưa tài xế đi cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế 35 tuổi tử vong.