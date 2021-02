Xe chở chất nổ đỗ gần nhà tỷ phú giàu nhất châu Á

Cảnh sát Ấn Độ cho biết chiếc SUV chứa chất nổ đậu cách nhà tỷ phú Mukesh Ambani chỉ khoảng 600 m. Trong xe còn có một lá thư đe dọa.

Theo Hindustan Times, cảnh sát cho biết chiếc SUV chứa 20 thanh gelatin, đỗ cách nhà của tỷ phú Ambani (tại thành phố Mumbai) khoảng 600 m. Bên trong xe, cảnh sát tìm thấy một lá thư gửi tới Chủ tịch Reliance Industries và vợ (bà Nita Ambani).

Trong lá thư viết bằng tiếng Anh đầy lỗi chính tả, kẻ đe dọa mô tả chiếc xe chở chất nổ mới chỉ là một "đoạn phim quảng cáo". Hắn khẳng định lần tới sẽ gửi cho ông Ambani một quả bom thực sự.

Tỷ phú Mukesh Ambani. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát cho biết đã đưa số chất nổ trong xe đến một địa điểm an toàn. Điều tra ban đầu cho thấy số chất nổ này được mua ở Nagpur. Các nhân viên điều tra đã được cử tới đây. Chiếc xe SUV bị ăn trộm ở Mumbai khoảng một tuần trước và được thay biển số.

Biển số mới thuộc về một chiếc xe của đội ngũ an ninh bảo vệ ông Ambani. "Rõ ràng là nghi can đã lên kế hoạch kỹ càng và thu thập mọi thông tin về đội ngũ an ninh bảo vệ ông Ambani", một cảnh sát bình luận.

Chiếc xe chứa chất nổ đậu gần nhà tỷ phú Ambani. Ảnh: India Today.

Theo Bloomberg Billionaires Index, với khối tài sản trị giá 80 tỷ USD , tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đã giành lại vị trí người giàu nhất châu Á sau khi tổng tài sản của tỷ phú nước đóng chai Trung Quốc Zhong Shanshan sụt giảm.