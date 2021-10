Xe buýt 2 tầng ở TP.HCM đón khách tham quan trở lại

Theo ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam, doanh nghiệp đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ tuyến xe buýt vòng quanh thành phố, đạt 10/10 tiêu chí an toàn. Mỗi vé sẽ có một mã QR, khai báo y tế, có không gian mở ở tầng trên, giãn cách ghế ngồi, khai thác 50% công suất…