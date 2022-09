Xe bán tải lật ngửa sau va chạm, 4 người thương vong

Cú va chạm lúc rạng sáng trên tuyến đường liên xã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân khác bị thương. Chiếc xe bán tải liên quan vụ tai nạn lao vào nhà dân rồi lật ngửa.

Rạng sáng 10/9, vụ tai nạn xảy ra tại đường liên xã thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Lúc này, xe bán tải biển số 98C do Đ.V.Đ. (sinh năm 1991, ở xã Xuâ n Hương, Lạng giang) cầm lái. Khi tới khu vực thôn Am, ôtô này xảy ra va chạm với xe máy do tài xế N.Đ.Đ. (sinh năm 1973) chở theo bà L.T.V. (sinh năm 1971) và môtô do ông Đ.D.N. (sinh năm 1970) chở phía sau là bà N.T.T. (sinh năm 1960).

Hiện trường vụ tai nạn lúc rạng sáng. Ảnh: Đ.C.

Cú tông mạnh khiến ông N.Đ.Đ. và chị L.T.V. tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Cả 4 người đi xe máy đều ở thôn Đài Sơn, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe bản tải lật ngửa, lao vào nhà dân. Hai xe máy biến dạng nằm giữa đường.

Đơn vị chức năng thuộc Công an huyện Lạng Giang đang điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan vụ tai nạn.