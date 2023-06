Xây dựng phương án bảo vệ đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT 2023

Các địa phương lên phương án bảo vệ đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT 2023 của thí sinh, bảo đảm an toàn, bảo mật.

Phương án bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi bảo đảm an ninh, an toàn theo quy chế thi. Ảnh minh họa: GD&TĐ.

Chia sẻ phương án in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi, ông Tạ Thanh Vũ - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau - cho biết địa điểm in sao đề thi, bố trí nhân sự in sao đề thi được thực hiện theo cơ chế mật theo quyết định của giám đốc Sở GD&ĐT.

An toàn, bảo mật

Trước khi Ban In sao đề thi làm việc, hội đồng thi phối hợp với Công an PA03 rà soát lại tất cả điều kiện về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật, phòng chống cháy nổ theo quy định; niêm phong và dán kín toàn bộ cửa sổ, quạt hút.

Khu vực này được trang bị một điện thoại cố định có chức năng ghi âm và có loa ngoài đặt ở vòng 2; ngắt hệ thống wifi; niêm phong các đầu nối mạng Internet; chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Về phương án in sao đề thi, đề môn tự luận in trên một mặt giấy A4, các môn trắc nghiệm in trên hai mặt giấy A4 (loại giấy PaperOne, 80 gam/m2). Tỉnh Cà Mau sử dụng máy photo siêu tốc (3 máy), đảm bảo tốc độ tối thiểu 100 bản/phút, độ phân giải tối thiểu 600 dpi, đáp ứng quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời sử dụng máy xếp trang (2 máy), máy dập ghim (2 máy) để đếm số trang và bấm lại thành một xấp 24 đề thi cho mỗi phòng thi.

Phương án vận chuyển bàn giao đề thi từ địa điểm in sao đề thi đến các điểm thi được thực hiện theo kế hoạch riêng, được chủ tịch hội đồng thi phê duyệt, đồng thời có phương án bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi bảo đảm an ninh, an toàn theo quy chế thi.

Về phương án vận chuyển bàn giao bài thi, hội đồng thi phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện, thành phố bố trí tại mỗi điểm thi một xe công để vận chuyển bài thi về hội đồng thi sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

Trưởng điểm thi cùng với một cán bộ công an và một thư ký thực hiện ngay việc áp tải, bảo vệ bài thi, hồ sơ thi về bàn giao cho Ban Thư ký hội đồng thi tại nơi đặt Ban Chấm thi tự luận/trắc nghiệm. Bài thi được công an và một lãnh đạo Ban Thư ký hội đồng thi trông giữ tại phòng lưu trữ, bảo quản bài thi liên tục 24 giờ/ngày.

Tỉnh Bạc Liêu cũng thành lập Ban In sao đề thi với cơ cấu, thành phần và thực hiện nhiệm vụ theo quy định Quy chế thi tốt nghiệp THPT và theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Ông Phan Thanh Duy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Bạc Liêu - cho biết trong thời gian in sao đề thi sẽ cách ly tuyệt đối các thành viên làm nhiệm vụ ở vòng 1 và vòng 2 với bên ngoài. Thời gian cách ly từ 8h ngày nhận đề thi từ Bộ GD&ĐT cho đến khi thi xong môn thi cuối cùng ngày 29/6.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác in sao, chuyển đề thi đến tay thí sinh là công tác rất quan trọng. Ảnh minh họa: GD&TĐ.

Khu vực in sao đề thi cách ly tuyệt đối với bên ngoài

Địa phương bố trí khu vực in sao đề thi gồm 3 phòng. Cụ thể, phòng vòng 1 - vòng in sao đề thi gồm 7 thành viên (một trưởng ban, một phó trưởng ban, một thư ký và 4 ủy viên). Đây là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng.

Cửa sổ các phòng được đóng kín và được công an niêm phong. Các khoảng trống thông ra bên ngoài phải được bịt kín bằng vật liệu bền, chắc, không thể xuyên thấu.

Phòng vòng 2 - vòng bảo vệ trong - gồm một công an và một người làm nhiệm vụ giám sát. Đây là khu vực khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng; là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1, có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1; kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra (bát đũa, đồ ăn, đồ uống...).

Phòng vòng 3 - vòng bảo vệ ngoài - gồm 2 công an và 2 nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài; bảo đảm tối thiểu 2 người trực và phải trực liên tục 24 giờ/ngày.

Tỉnh Bạc Liêu cũng thành lập Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi với thành phần theo quy định Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Phụ lục IV kèm theo Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL.

Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi được chia thành 3 tổ, mỗi tổ do lãnh đạo hội đồng thi làm tổ trưởng (trưởng ban ủy quyền các tổ trưởng nhận đề thi và bàn giao đề thi).

Một ủy viên và công an làm nhiệm vụ bảo vệ đề thi, bài thi tại điểm thi tham gia áp tải (mỗi điểm thi có 2 công an làm nhiệm vụ áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi).

Ban Coi thi được thành lập với cơ cấu, thành phần và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Quy chế thi tốt nghiệp THPT với số lượng nhân sự dự kiến 25 thành viên. Thành lập các điểm thi với cơ cấu, thành phần và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 20 Quy chế thi tốt nghiệp THPT.