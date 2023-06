Xây dựng đội ngũ làm báo vững bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, mong muốn mỗi nhà báo, mỗi người làm báo và cơ quan báo chí cần quán triệt tinh thần báo chí cách mạng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 20/6/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tuần 3 tháng 6 năm 2023.

Dự và chủ trì Hội nghị có các ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự Hội nghị có các nhà báo lão thành, tổng biên tập, tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí cả nước.

Xây dựng chuyên mục, chuyên đề về 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Hội nghị được tổ chức trước thềm kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) với hai nội dung trọng tâm đó là: Đánh giá bước đầu phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và triển khai kế hoạch hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam nhận định: Nhiều cơ quan báo chí, các hội nhà báo, liên chi hội nhà báo đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa của cơ quan báo chí”, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cấp Hội Nhà báo, cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều mô hình hay, thiết thực và có hiệu quả.

Thông tin về kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Sau 98 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Việt Nam có hơn 800 cơ quan báo chí với đội ngũ hùng hậu hơn 41.000 người làm báo. Năm 2025 đánh dấu mốc kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam - sự kiện chính trị - nghề nghiệp đặc biệt của báo chí và những người làm báo.

Với ý nghĩa đó, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam; tôn vinh, biểu dương những người làm báo có nhiều thành tích, đóng góp.

Ban tổ chức sẽ có kế hoạch tổng thể gồm các nội dung chính xoay quanh các chủ đề tuyên truyền là: “Báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân”; “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; “Xây dựng môi trường báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt Ban Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng các nhà báo trên cả nước.

Các nội dung triển khai hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam gồm: Triển khai tổng kết Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì; phối hợp tổng kết, sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì; phối hợp tổng kết công tác Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Bên cạnh đó, sẽ có nhiều tọa đàm, hội thảo, triển lãm chuyên đề được tổ chức.

Theo đó sẽ diễn ra các sự kiện: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu lần thứ hai”; biên soạn bộ sách “100 năm báo chí cách mạng Việt Nam”; xây dựng phim tài liệu 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông nâng cao chất lượng tuyên truyền về các hoạt động báo chí; xây dựng chuyên mục, chuyên đề 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và chất lượng sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình thực tiễn...

Báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: Trải qua 98 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành và đóng góp quan trọng trong những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta trong bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Thay mặt Chính phủ, ông Trần Hồng Hà gửi lẵng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội; đưa đến độc giả những tin tức mang hơi thở, nhịp đập của cuộc sống; khơi nguồn cảm hứng đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán, đấu tranh với cái xấu, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Báo chí cũng đóng vai trò tiên phong trong bồi đắp, làm giàu nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học.

Các nhà báo đã chủ động thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trước những khó khăn thách thức chưa từng có tiền lệ, của bối cảnh quốc tế, của nội tại nền kinh tế kéo dài nhiều năm, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, tiếp thêm năng lượng cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đoàn kết, sáng tạo, vượt khó để đưa đất nước vượt qua khó khăn, từng bước phát triển với các chỉ số kinh tế xã hội lạc quan hơn. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam.

Nhiều bài báo mang tính phát hiện, đúc kết thực tiễn sinh động, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo những nguy cơ hiện hữu, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh năm 2023, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực hết sức với quyết tâm cao hơn, khát vọng cao hơn, trí tuệ hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn để thực hiện thật tốt, thật hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra. Báo chí cách mạng Việt Nam, với vai trò và sứ mệnh nghề nghiệp cao cả, với bề dày truyền thống vẻ vang gần 100 năm xây dựng và phát triển, cần phải tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam ở hai dấu mốc quan trọng: 100 năm thành lập Đảng năm 2030 và 100 năm thành lập Nước năm 2045.

Để thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng của mình, Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các cơ quan báo chí phải giữ vững và phát huy vai trò tiên phong, vai trò đi trước mở đường, vai trò chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền; thể hiện rõ nét là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước trong bất kỳ giai đoạn nào của đất nước.

Bên cạnh đó các cơ quan báo chí cần tập trung xây dựng các chuyên mục, chương trình tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỹ lưỡng, chu đáo công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thông tin cần kịp thời, khách quan, toàn diện, thiết thực, giàu tính chiến đấu, có khả năng định hướng, chỉ dẫn xã hội. Cần chú trọng đến việc tham gia giám sát, phản biện xã hội một cách xây dựng và tích cực, chủ động tham gia giải quyết hoặc đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề được dư luận quan tâm với tâm thế và phẩm chất của người làm báo cách mạng.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần chú trọng hơn đến việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo có văn hóa. Làm tốt được điều này, chúng ta sẽ có được một nền báo chí liêm chính, nhân văn và chuyên nghiệp. Làm tốt các nội dung này, chúng ta sẽ khắc phục được tình trạng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật của phóng viên, người làm báo. Và đây là điều tất yếu, là trách nhiệm, là điều phải làm của các cơ quan báo chí.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí ngày càng phải chủ động hơn, kịp thời hơn, sát thực tiễn hơn trong chỉ đạo, định hướng thông tin. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, sai phạm trong hoạt động báo chí, cần tích cực nghiên cứu có các giải pháp để hỗ trợ, tạo điều kiện để báo chí phát triển.

Hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn mỗi nhà báo, mỗi người làm báo và cơ quan báo chí cần quán triệt tinh thần báo chí cách mạng, đầu tư nguồn lực xây dựng đội ngũ người làm báo và cơ quan báo chí vững về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại. Lấy kết quả công tác, lấy sự phụng sự Tổ quốc và nhân dân là hành trang và kế hoạch ý nghĩa để hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và bước sang giai đoạn phát triển mới với tinh thần ’’chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại’’ như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi lời chúc tới các nhà báo trong cả nước bút sắc, lòng trong, thực hiện thật tốt vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh nghề nghiệp để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Bí thư và Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà gửi tặng lẵng hoa chúc mừng tới những người làm báo trong cả nước.