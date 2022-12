Xây dựng đô thị và du lịch xanh quanh danh thắng quốc gia đầm Ô Loan

Phú Yên quy hoạch chung xây dựng quanh đầm Ô Loan thành 5 tiểu vùng: Di sản và bản sắc, đô thị và du lịch xanh, sinh thái cao cấp, ven bờ biển, trung tâm động lực và đô thị mới...

Ngày 17/12, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, xác nhận địa phương đã thẩm định Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh đầm Ô Loan, huyện Tuy An. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là một phần của bốn xã quanh đầm Ô Loan gồm: An Cư, An Hiệp, An Ninh Đông và An Hòa Hải (huyện Tuy An) với tổng diện tích 4.177ha.

Đồ án quy hoạch này định hướng không gian tổng thể theo mô hình so le, phân cực. Không gian quy hoạch được phân thành 5 tiểu vùng: Di sản và bản sắc, đô thị và du lịch xanh, sinh thái cao cấp, ven bờ biển, trung tâm động lực và đô thị mới. Đồ án cũng tập trung quy hoạch các công trình làm điểm nhấn như: Công viên gắn với dịch vụ sinh thái, khu trung tâm hành chính công cộng, trung tâm dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại - dịch vụ.

Danh thắng quốc gia đầm Ô Loan, huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: T.L.

Theo đồ án quy hoạch này, trước hết Phú Yên ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khuyến khích các dự án đô thị mới, du lịch, dịch vụ. Giai đoạn sau của quy hoạch sẽ đầu tư xây dựng lấp đầy các khu ở, tiếp tục hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện cho việc thu hút dân cư, lao động và phát triển kinh tế.

Tỉnh này đặt mục tiêu triển khai đồ án đảm bảo được các nguyên tắc bảo tồn và phát huy các giá trị của đầm Ô Loan; tạo thiết kế mở, thích ứng linh hoạt với các biến động của xã hội...

Đầm Ô Loan ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có diện tích mặt nước 1.300 ha. Điểm du lịch này đã được Bộ Văn hóa & Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là thắng cảnh cấp quốc gia vào ngày 27/9/1996.