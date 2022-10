Xây dựng đê chắn sóng cảng Chân Mây trị giá hơn 750 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 có chiều dài 300 m, với tổng mức đầu tư hơn 757 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ tăng năng lực khai thác hàng hóa.

Ngày 8/10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi công xây dựng công trình đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2, với tổng mức đầu tư 757 tỷ đồng .

Dự án có chiều dài 300 m, nâng tổng chiều dài toàn tuyến đầu tư đê biển lên 750 m, nhằm dịch chuyển luồng tàu đến vị trí mới cách luồng cũ khoảng 50 m.

Khu quay trở tàu dài 470 m và vẫn bố trí trước bến số 1 như hiện tại. Kết cấu công trình sử dụng dạng đê chắn sóng mái nghiêng phủ khối bê tông phức hình RAKUNA IV.

Dự án còn tập trung xử lý nền đất yếu bằng phương pháp nạo vét bùn và thay thế bằng cát từ hoạt động nạo vét, thu hồi cát tại cửa biển Thuận An (TP Huế); nạo vét khơi thông dòng chảy, nâng cao năng lực thoát lũ cửa biển Thuận An, với đáy nạo vét là -4,5 m so với độ cao luồng quy hoạch.

Lễ khởi công dự án đê chắn sóng. Ảnh: N.H.

Trong tổng mức đầu tư 757 tỷ đồng của dự án, giá trị xây lắp công trình là 680 tỷ đồng , từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Dự kiến hoàn thành trong 1.250 ngày sau thời điểm khởi công.

Đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2) hoàn thành sẽ tăng năng lực khai thác hàng hóa, năng lực cạnh tranh; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cảng biển khu bến Chân Mây, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.