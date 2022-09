Xây bít bùng, vì sao quán karaoke An Phú lọt qua khâu kiểm tra PCCC

8 ngày từ khi xảy ra vụ cháy quán karaoke khiến 32 người thiệt mạng, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án. Vấn đề về cấp phép, an toàn là câu hỏi chờ được trả lời.

Tại hội nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy hôm 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương làm chết 32 người cần được làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức, từ đó có hình thức xử lý đủ sức răn đe.

Thủ tướng nêu tình trạng thời gian qua cơ quan chức năng có kiểm tra, nhưng vẫn để lọt vi phạm, vì vậy cần xem xét lại việc có hay không tình trạng tiêu cực. “Như quán karaoke ở Bình Dương rõ ràng không chấp hành quy định, thiếu lối thoát, vậy ai cấp giấy phép phải đưa ra xem xét”, Thủ tướng yêu cầu.

Tình trạng pháp lý

Theo UBND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại TP.HCM) đứng tên đăng ký kinh doanh từ năm 2016. Năm 2021, ông Xuân cho ông Phạm Quốc Khải (SN 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang) thuê lại.

Cơ sở này được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m2, gồm một trệt, 2 lầu và một sân thượng; trong đó có 29 phòng hát karaoke. Nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và các công năng khác.

Quán karaoke An Phú nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Duy Hiệu.

Về pháp lý, cơ sở karaoke được cho là đủ điều kiện hoạt động dựa trên hồ sơ pháp lý gồm: Giấy phép kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 9/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 7/9/2016 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp.

Cơ sở này cũng có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC do Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017; văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC số 228 ngày 18/7/2017. Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy và lập hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định; có trang bị phương tiện và hệ thống PCCC theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở này cũng được Công an thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự vào ngày 31/7/2017; giấy chứng nhận đăng ký thuế số do Chi cục Thuế Thuận An cấp ngày 5/3/2014. Giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp ngày 15/11/2016.

Thiếu an toàn

8 ngày từ khi xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng, các vấn đề xoay quanh vụ án vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Ghi nhận ở hiện trường, quán karaoke này như chiếc hộp kín. Cửa sổ của quán bị gạch xây bịt kín. Ngoài ra, tầng thượng của quán karaoke này bị quây kín bằng tôn.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an Bình Dương, cho biết khi đến hiện trường, qua quan sát cũng như thông tin từ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, cơ sở này có lối thoát hiểm theo 2 hướng lên sân thượng và xuống tầng trệt. Tuy nhiên, khi xảy ra cháy, lối thoát xuống tầng trệt bị lửa ngăn, còn sân thượng bị quây kín bằng tôn.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo sơ đồ xây dựng của cơ sở karaoke này, tầng trệt của quán có 7 phòng, tầng 2 có 13 phòng và tầng 3 có 10 phòng.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định nguyên nhân vụ cháy là chập điện trên trần tầng 2 của quán karaoke.

Trước đó, tại buổi kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngày 27/4, cơ quan chức năng đã đề nghị chủ cơ sở karaoke An Phú liên hệ đơn vị chuyên môn về ngành điện nhằm kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống điện để bảo trì, bảo dưỡng, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo không để chập điện, quá tải gây ra cháy.

Tuy nhiên, từ khi có biên bản kiểm tra đến nay, quán chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện và cơ quan chức năng cũng không kiểm tra lại.

Quá trình thẩm duyệt có sai phạm?

Theo Điều 4 Nghị định 54/2019/NĐ-CP, điều kiện kinh doanh các dịch vụ karaoke gồm doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự...

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - C07 (Bộ Công an), cho biết cơ quan chức năng đang điều tra và thẩm định việc thực hiện thẩm duyệt cấp phép cho quán karaoke An Phú hoạt động. Khi các yếu tố liên quan được kết luận đầy đủ, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Ngoài ra, một vấn đề cần xem xét là sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, việc duy trì và khắc phục thiếu sót về điều kiện an toàn PCCC & CNCH tại cơ sở có đảm bảo hay không.

Cảnh sát PCCC đục tường tiếp cận nạn nhân bên trong quán karaoke. Ảnh: Duy Hiệu.

Về thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke, công an quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở (PC64). Sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Theo báo cáo của UBND TP Thuận An, về công tác kiểm tra quán karaoke An Phú, vào năm 2019, ngành chức năng kiểm tra 1 đợt; năm 2020, cơ sở tạm ngưng hoạt động; năm 2021 kiểm tra 2 đợt và năm 2022 kiểm tra 1 đợt. Qua kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn về PCCC của quán này.

Sau khi khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.