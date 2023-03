Xavi liên tục ca ngợi Frenkie de Jong

“Frenkie de Jong đã chơi ở đẳng cấp thế giới và thực sự ngoạn mục. Cậu ấy đã cống hiến cho CLB rất nhiều. Tôi nghĩ De Jong là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại”, Xavi nhấn mạnh.

Bàn thắng duy nhất ở cuối hiệp một của Raphinha đã giúp Barcelona giành trọn vẹn 3 điểm trên sân khách. Qua đó giúp Blaugrana tái lập cách biệt 9 điểm so với Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga.

"Chúng tôi đã chơi với phong độ tốt ở 70-80 phút đầu, nhưng tại một sân vận động như Estadio San Mames, các cầu thủ đã chịu rất nhiều sức ép trước đối thủ lẫn cổ động viên đội bạn.

Tuy nhiên đây là một chiến thắng quý như vàng và là ngày mà chúng tôi cần ghi nhớ trong hành trình của mình. Đây là 3 điểm nhọc nhằn nhưng rất quan trọng, hiện tại chúng tôi cần tập trung cải thiện nhiều hơn nữa để hướng đến các trận đấu trước mắt", nhà cầm quân sinh năm 1980 chia sẻ về những khó khăn của Barcelona.

Trận thắng trước Athletic Bilbao cũng là chiến thắng 1-0 thứ 6 của thầy trò HLV Xavi kể từ đầu năm 2023. Theo nhiều thông tin, Frenkie de Jong đang được Man United theo đuổi gắt gao, nhưng ngôi sao người Hà Lan chỉ muốn ở lại chiến đấu trong màu áo Camp Nou.

Vòng tới, đoàn quân HLV Xavi sẽ có cuộc chạm trán Real Madrid vào rạng sáng ngày 20/3 (giờ Hà Nội) tại vòng 26 Laliga.

