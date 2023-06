Xâm nhập tài khoản Facebook, dùng tin nhắn nhạy cảm để tống tiền

Ngày 20/6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt giữ nghi phạm sử dụng tài khoản Facebook thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 17/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an huyện Bù Đăng bắt giữ N.H.T. (26 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng N.H.T. (X).

Các trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook “An Dan” có nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng, từ đó đã thu thập các tài liệu, chứng cứ. Cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook “An Dan” là của N.H.T. nên đã triệu tập đến cơ quan công an làm việc.

N.H.T. khai nhận do biết được một số thông tin cá nhân của chị H.H.K. trú huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nên T. thử đăng nhập và vào được tài khoản Facebook của chị K. Sau đó, T. vào mục tin nhắn và chụp lại các tin nhắn liên quan đến đời tư của chị K. Lúc này, T. gửi hình ảnh các tin nhắn cho chị K. và nói mình là “hacker” đã xâm nhập được vào tài khoản Facebook của chị, T. nhiều lần yêu cầu chị K. chuyển tổng số tiền 115 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do T. chỉ định (tài khoản này do T. mua lại của người khác). Do lo sợ ảnh hưởng đến gia đình, chị K. đã đồng ý chuyển tiền theo yêu cầu của T.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo thẩm quyền.