Xác minh vụ thanh niên dọa chém người gây náo loạn phố ‘Tây’ Đà Nẵng

Clip nam thanh niên kẹp cổ, dọa chém người tại khu phố “Tây” Đà Nẵng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 10/5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã xác định được những người gây rối trật tự công cộng, có sử dụng hung khí tại khu phố “Tây" Đà Nẵng (số 58 đường An Thượng 1).

Trước đó, tối 8/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh thanh niên kẹp cổ, nắm đầu một thanh niên khác rồi kéo ra khỏi quán cà phê. Thanh niên này hất nạn nhân xuống đất rồi vung dao dọa chém.

Thấy sự việc, người dân xung quanh đã đến can ngăn. Tranh thủ lúc người này vung dao dọa chém những người xung quanh, nạn nhân nhanh chân bỏ trốn.

Trần Thanh Hậu vung dao dọa chém người khác tại khu "phố Tây" Đà Nẵng.

Sau khi gây ra sự việc, nam thanh niên được một người dùng xe máy chở đi khỏi hiện trường.

Cơ quan công an xác định người cầm dao là Trần Thanh Hậu (17 tuổi), còn thanh niên chạy xe máy chở Hậu rời hiện trường là Hồ Lê Bằng (17 tuổi, cùng phường Mỹ An). Công an phường sở tại đã thu con dao mà Hậu dùng để dọa chém.

Trần Thanh Hậu và Hồ Lê Bằng được mời về trụ sở công an làm việc.

Trung tá Hoàng Thanh Thiên, Trưởng công an phường Mỹ An, cho biết đơn vị đã kịp thời truy xét để tìm cho ra người liên quan. Rất may, vụ việc chưa gây hậu quả.

"Công an phường đang Mỹ An đang tiếp tục đấu tranh làm rõ xem ngoài những người trên còn ai khác liên quan để răn đe, tránh tái phạm", trung tá Hoàng Thanh Thiên nói.