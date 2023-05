Xác minh vụ học sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh hội đồng

Bắt tạm giam cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Hồ Tuấn Anh (SN 1992) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.