Xác minh việc cán bộ sở nội vụ thách thức cư dân

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế nói ngày mai sẽ xác minh vụ cán bộ của đơn vị lớn tiếng, thách thức người dân để xử lý theo quy định.

Chiều 17/4, trao đổi với Zing, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đã nắm được thông tin một phó Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị tố thách thức người dân.

"Hôm nay chủ nhật là ngày nghỉ nên mai tôi sẽ xác minh vụ việc một cách cụ thể, tùy theo mức độ để có hướng xử lý. Cán bộ, công chức phải làm gương mẫu chứ như thế là không được", ông Đông nhấn mạnh.

Xe chắn trước cửa nhà người dân. Ảnh: P.T.

Người đứng đầu Sở Nội vụ cũng đặt ra nghi vấn có khả năng lúc đó vị phó phòng đang nhậu hoặc đã say nên mới có hành vi như người dân tố cáo. "Ngày mai chúng tôi xác minh và sẽ nắm được thông tin", ông Đông nói thêm.

Trao đổi với phóng viên, bà T. cam kết tố cáo đúng sự việc như báo chí đăng. Người phụ nữ nói thêm đang làm việc với Công an phường Xuân Phú, TP Huế để trình bày vụ việc và sẽ liên lạc lại với phóng viên sau.

Trong chiều nay, nhiều người dân sống ở chung cư Vicoland vẫn đang bàn tán về vụ việc. Đa số người dân đều không đồng tình với hành vi của vị cán bộ trên. Họ mong muốn chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế khẩn trương vào cuộc xác minh. Nếu vị cán bộ trên có hành vi như bà T. phản ánh thì phải được xử xứ để làm gương.

Trước đó, hơn 22h ngày 16/4, một người đàn ông lái ôtô cá nhân đỗ trên vỉa hè làm chắn một phần lối đi vào căn hộ ở tầng 1 khu C2 chung cư Vicoland.

Thấy số điện thoại dán trên xe, chị P.T. (trú ở chung cư Vicoland) đã gọi điện, yêu cầu người đàn ông lùi xe lại. Tuy nhiên, người này không hợp tác, thách thức chị T.

"Người đàn ông này lái xe vào sát cửa nhà tôi với lý do sai rồi thì sai luôn. Ông này còn nói chủ nhà thích gì thì chìu, muốn báo công an thì ông gọi giúp", chị T. nói. Chị T. đã trình báo Công an phường Xuân Phú và các cơ quan liên quan đã đến hiện trường.