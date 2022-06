Xác định tấm vé cuối dự World Cup 2022 vào rạng sáng mai

Suất cuối dự World Cup 2022 được xác định sau trận play-off liên lục địa giữa tuyển Costa Rica và New Zealand rạng sáng 15/6.

Sau khi tuyển Australia thắng Peru để giành vé dự World Cup 2022 rạng sáng 14/6 (giờ Hà Nội), tuyển New Zealand với tư cách đội vô địch vòng loại khu vực châu Đại Dương (OFC) sẽ tranh suất cuối dự World Cup với Costa Rica, đội đứng thứ 4 vòng loại khu vực Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), trong trận play-off liên lục địa cuối cùng.

So với New Zealand, tuyển Costa Rica được đánh giá cao hơn hẳn ngay từ thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA (31 so với 101). Ở vòng loại, Costa Rica có thành tích không quá tệ so với các đội giành vé trực tiếp tới Qatar. Họ bằng điểm Mỹ (25 điểm), kém 3 điểm so với 2 đội dẫn đầu là Canada và Mexico (28 điểm).

Tuyển Costa Rica (áo bã trầu) đã thắng Mỹ 2-0 ở lượt cuối vòng loại thứ ba khu vực CONCACAF. Ảnh: Getty Images.

Costa Rica cũng tham dự 5 kỳ World Cup vào các năm 1990, 2002, 2006, 2014 và 2018, trong đó đáng nhớ nhất là địa chấn ở Brazil năm 2014. Ở vòng bảng giải đấu đó, tuyển Costa Rica đã thắng Uruguay 3-1 ở lượt đầu, hạ Italy 1-0 và hòa Anh 0-0, qua đó loại hai đại diện châu Âu từ vòng bảng. Keylor Navas và đồng đội thắng tiếp Hy Lạp ở vòng 16 đội để thẳng tiến vào tứ kết trước khi chịu thua Hà Lan trên chấm luân lưu.

Nếu Costa Rica từng 5 lần dự World Cup và vào đến tứ kết, thì New Zealand mới có 2 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (năm 1982 và 2010 - PV) và đều dừng bước ở vòng bảng.

Việc FIFA chỉ cho OFC 0,5 suất dự World Cup cũng là thiệt thòi với các đội bóng thuộc khu vực này và với New Zealand. Từ khi gia nhập AFC, ông lớn Australia đã 4 lần liên tiếp giành quyền dự World Cup, nhưng cơ hội cho New Zealand cũng không nhiều hơn. Trong 2 kỳ World Cup gần nhất, New Zealand đều không góp mặt do thua các đại diện CONCACAF ở trận play-off liên lục địa.

Lực lượng tuyển New Zealand có nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải hạng dưới tại châu Âu (Anh, Israel, Italy, Thụy Điển), không có ngôi sao nào thực sự nổi bật. Trong khi đó, Costa Rica có phần lớn cầu thủ thi đấu ở trong nước, nhưng số ít thi đấu ở nước ngoài lại là những tên tuổi nổi hơn như Keylor Navas (PSG) hay Oscar Duarte (Levante).

Hai đội Costa Rica và New Zealand mới gặp nhau một lần ở trận giao hữu năm 2007. Khi ấy, đại diện CONCACAF thắng tới 4-0. Tỷ lệ bình chọn trên SofaScore cũng cho thấy ưu thế chiến thắng nghiêng hẳn về Costa Rica, với 67,54%.

Thể thức thi đấu mới cũng không ủng hộ New Zealand khi trận play-off liên lục địa diễn ra ở sân trung lập (Qatar). Trận đấu giữa Costa Rica và New Zealand sẽ diễn ra lúc 1h ngày 15/6 (giờ Việt Nam). Đội thắng trận này sẽ giành vé vào thẳng bảng E với Tây Ban Nha, Đức và Nhật Bản.