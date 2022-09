Xác định nguyên nhân nam thanh niên tử vong dưới hang núi Hòa Bình

Ngày 4/9, Công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, cho biết quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, đã làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên được phát hiện dưới hang núi.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 2/9, người dân tới hang núi thuộc xóm Ngheo, xã Xuân Thủy (huyện Kim Bôi) phát hiện thi thể anh B.V.Đ. (SN 1994), trú tại xóm Ngheo, tử vong dưới vách núi gần hang.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thủy phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện Kim Bôi đã đến hiện trường, tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân tử vong của B.V.Đ. là do trước đó có biểu hiện sử dụng ma túy. Nạn nhân làm nghề lao động tự do.