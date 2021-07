Xác định người tung tin giả về trường hợp tự thiêu tại TP Thủ Đức

Công an đã điều tra và làm việc với Phan Vũ Điệp Anh (50 tuổi, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh) do có hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật.

Ngày 21/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố bị can Phan Vũ Điệp Anh về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, tại cuộc họp báo, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (TTTT), cho biết chiều 19/7, mạng xã hội xuất hiện và lan truyền hình ảnh người đàn ông trung niên đang tự thiêu tại phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) kèm theo bình luận như người dân bức bách tự thiêu vì bức xúc với công tác phòng, chống dịch của TP.HCM.

Công an đã làm vũ với Phan Vũ Điệp Anh do có hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan dịch Covid-19 gây hoang mang cho người dân thành phố.

Phan Vũ Điệp Anh đã thừa nhận các hành vi của mình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sở TTTT TP.HCM.

"Phan Vũ Điệp Anh đã thừa nhận hành vi lồng ghép, đưa nội dung xuyên tạc về vụ tự thiêu và phát tán lên không gian mạng. Trong quá trình làm việc, Công an TP phát hiện tài khoản Facebook của người này có nhiều nôi dung xuyên tạc, tham gia hội nhóm trên mạng để chống phá Đảng, chính quyền", ông Từ Lương thông tin.

Ngoài Phan Vũ Điệp Anh, cơ quan chức năng TP.HCM nhận định, nhiều tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, vu khống vô căn cứ với tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu tới công tác phòng, chống dịch.

"Người dân cần cảnh giác, không chia sẻ thông tin không chính thông, gây hoang mang dư luận", đại diện Sở TTTT kêu gọi.

Chỉ thị 16 được áp dụng toàn TP.HCM trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7. Thời gian này, các loại phương tiện công cộng, xe hợp đồng, xe ôm, xe hai bánh vận chuyển hành khách có sử dụng công nghệ đều tạm dừng hoạt động. Các dịch vụ bán đồ ăn mang về cũng phải tạm ngưng.

Sau 10 ngày áp dụng Chỉ thị 16, số ca nhiễm mỗi ngày tại TP.HCM vẫn liên tục tăng. Ngày 18/7, TP.HCM ghi nhận kỷ lục mới với 4.692 ca nhiễm trong ngày. Từ 27/4 đến trưa 21/7, TP.HCM ghi nhận 39.526 ca mắc Covid-19, là tâm dịch lớn nhất trên cả nước.