Xác định được doanh nghiệp hút cát dưới lòng ao tôm

Doanh nghiệp đăng ký địa điểm kinh doanh vật liệu xây dựng gần sông Mỹ Thanh, nhưng nơi đây được cơ quan chức năng phát hiện là một công trường khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 23/9, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Sóc Trăng, báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra theo phản ánh của báo chí về vụ khai thác cát trái phép tại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sóc Trăng, hiện trường khai thác cát có 2 xe cuốc, 3 máy bơm cùng các đường ống đang cố định trước đó, không hoạt động. Công an thị xã Vĩnh Châu xác định phần đất này do Công ty TNHH VLXD T.D. (công ty T.D.) đã thực hiện hành vi khai thác trái phép dưới lòng ao tôm.

Các phương tiện, máy móc tại hiện trường đã được Công an Vĩnh Châu ra quyết định tạm giữ và giao cho chủ sở hữu quản lý.

Một trong những xe cuốc tại hiện trường khai thác cát trái phép. Ảnh: Nhật Tân.

Nói với Zing, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải cho biết do hệ thống bơm hút cát chưa được cơ quan chức năng nêm phong nên ngày 27/8, người dân phát hiện có người vào hiện trường nổ máy diesel.

“Khi công an xã và cán bộ địa chính đến hiện trường thì máy đã tắt. Một người ở đây nói rằng họ nổ máy để kiểm tra chứ không phải bơm hút cát. Chiều 23/9, công an tỉnh và thị xã đến hiện trường kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ tiến hành niêm phong các thiết bị”, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải nói.

Theo hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, công ty T.D. có trụ sở tại huyện Mỹ Xuyên, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải.

Thiết bị khai thác cát bị Công an Vĩnh Châu ra quyết định tạm giữ và giao cho chủ sở hữu quản lý.. Ảnh: Nhật Tân.

Ngày 21/1, cảnh sát phát hiện công ty T.D. thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại nơi đăng ký địa điểm kinh doanh. Những người có mặt tại hiện trường lúc đó khai với cảnh sát rằng cát từng được cung cấp cho một số công trình điện gió.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Sóc Trăng, Công an Vĩnh Châu chưa khởi tố vụ án là do chưa xác định được khối lượng cát được công ty T.D. khai thác. Khối lượng cát đang được Công an Vĩnh Châu tìm cơ quan có đủ thẩm quyền xác định.