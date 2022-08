Xác định đối tượng bắn 3 người thương vong trong tiệc sinh nhật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xác định đối tượng đã dùng súng hoa cải giải quyết mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật khiến một người chết.

Chiều 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vẫn đang phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa lấy lời khai những người liên quan trong vụ nổ súng tại tiệc sinh nhật ở dãy trọ thuộc ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đêm 15/8.

Khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng.

Hiện trường vụ nổ súng được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Tại đây, tổ khám nghiệm phát hiện vỏ đạn, loại dùng cho súng hoa cải. Ngoài nạn nhân Nguyễn Duy Phương (SN 1991, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) trúng đạn tử vong khi vào bệnh viện cấp cứu, 2 người khác trong bàn tiệc cũng trúng đạn bị thương, hiện được điều trị tại 2 bệnh viện ở Long An và TP.HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã trích xuất hình ảnh camera ở khu vực nhà trọ xác định được nhân dạng của đối tượng gây án. Công an Long An đang khoanh vùng và tổ chức truy xét.

Trước đó, khoảng 20h ngày 15/8, tại dãy nhà trọ nêu trên, những người trong nhà trọ đã đặt 2 bàn tiệc tổ chức sinh nhật, khách mời ngoài người ở dãy phòng trọ, còn có ở nơi khác đến. Sau khi uống khá nhiều bia, những người trong 2 bàn tiệc xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Tiếng súng vang lên khiến 3 người ngồi cùng bàn bị thương, trong đó một người tử vong.