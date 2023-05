Xác định đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết SEA Games 32

Không thể gây bất ngờ trước nữ Thái Lan tối 9/5, các cô gái Campuchia giành vé vào vòng bán kết bóng đá nữ SEA Games 32 với ngôi nhì bảng B, gặp tuyển nữ Việt Nam.

Do cả nữ Thái Lan và nữ Campuchia đã sớm giành vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng nên màn so tài giữa hai đội chỉ mang tính chất xác định ngôi đầu bảng B. Đội đương kim á quân SEA Games là những người được đánh giá cao hơn và dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Nữ Thái Lan tìm được bàn mở tỉ số ở phút 22, do công của Thongrong.

Trước giờ nghỉ giải lao, Nualanong Muensri nhân đôi cách biệt cho các cô gái đến từ xứ sở Chùa vàng. Tiếp tục làm chủ cuộc chơi trong suốt hiệp hai nhưng nữ Thái Lan cũng chỉ ghi được thêm một bàn thắng ở cuối trận của Jiraporn.

Nữ Campuchia (áo xanh) chạm trán nữ Việt Nam ở bán kết SEA Games 32.

Nữ Campuchia thi đấu quá lép vế và không tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của Thái Lan. Số tình huống huống lên bóng đáng kể thì dễ dàng bị đối phương bẻ gãy.

Thất bại trước Thái Lan, nữ Campuchia chấp nhận ngôi nhì bảng và chạm trán tuyển nữ Việt Nam - đội ĐKVĐ ở bán kết. Trong khi đó, nữ Thái Lan sẽ đối đầu nữ Myanmar ở cặp bán kết còn lại.

Kết quả xếp hạng bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 32. Đồ họa: Minh Phúc.

