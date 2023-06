Xác định danh tính thi thể cháy đen ở TP Thủ Đức

Danh tính thi thể bị cháy đen ở TP Thủ Đức được cơ quan chức năng xác định là nam thanh niên 31 tuổi, quê Kiên Giang.

Ngày 5/6, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ thi thể cháy đen phường An Phú.

Qua điều tra, công an bước đầu xác định danh tính thi thể là L.V.T. (31 tuổi, quê Bến Tre). Người này vừa mới mãn hạn tù vài hôm trước.

Sáng 5/6, T. đi bộ, xách theo can xăng từ quận Bình Thạnh sang bãi đất trống ở phường An Phú, TP Thủ Đức. Tại đây, nam thanh niên tưới xăng lên người và châm lửa.

Công an TP Thủ Đức đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.