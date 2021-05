Xác định 4 F1 tại siêu thị Big C Thăng Long

Truy vết ca mắc Covid-19 từng đến siêu thị Big C Thăng Long, cơ quan chức năng xác định được 13 người trong diện F1 và F2.

Sáng 25/5, bà Đỗ Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết cơ quan y tế bước đầu đã truy vết được lịch trình và các trường hợp liên quan ca mắc Covid-19 từng đến siêu thị Big C Thăng Long.

Theo bà Hà, bệnh nhân T.T.Đ. không di chuyển khắp siêu thị mà chỉ đến các quầy rau, cá, thịt gà và quầy thu ngân tại siêu thị Big C Thăng Long.

Nhân viên y tế đã truy vết được 4 F1 trong đó có nhân viên thu ngân và 9 F2. Tất cả F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, trường hợp F2 cách ly tại nhà. Họ đều đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm từ CDC Hà Nội.

“Trong sáng 25/5, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan, sau đó sẽ thông báo cho các địa phương để có phương án quản lý”, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy nói.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn siêu thị Big C Thăng Long đêm 24/5. Ảnh: N.M.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy khuyến cáo người dân từng đến siêu thị Big C Thăng Long trong khoảng thời gian từ 15h đến 17h30 ngày 22/5 cần tự theo dõi sức khỏe, tuân thủ khuyến cáo 5K. Nếu có biểu hiện bất thường, người dân cần báo ngay với cơ quan y tế.

Còn đại diện đơn vị vận hành chuỗi siêu thị Big C cho biết đến sáng 25/5, siêu thị Big C Thăng Long chưa hoạt động trở lại. Theo vị này, doanh nghiệp chưa thể xác định thời gian mở cửa trở lại do phải chờ thông báo từ cơ quan chức năng.

Trước đó, tối 24/5, siêu thị Big C Thăng Long tạm thời đóng cửa để phun khử khuẩn và trích xuất camera truy vết người liên quan bệnh nhân mắc Covid-19 từng đến đây hôm 22/5.

Bệnh nhân từng đến siêu thị này là T.T.Đ. (trú tại toà CT1, chung cư Gelexia Riverside, quận Hoàng Mai). Người này làm cùng phòng với BN5243 (nhân viên của Công ty T&T).