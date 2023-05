Xác cá voi dài hơn 10 m, nặng 5 tấn trôi dạt vào bờ biển

Ngày 1/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết người dân và chính quyền địa phương đã tiến hành chôn cất xác một con cá voi chết trôi dạt vào bờ biển của địa phương.

Trước đó, ngày 30/4, người dân xã Hải Triều khi ra biển đã phát hiện xác cá voi nằm phơi mình trên bãi cát. Cá voi khi dạt bờ đã bị phân hủy nặng, mất phần hàm dưới. Theo nhận định của người dân, cá chết cách đây nhiều tuần.

Nhận được thông tin, trong ngày 30/4, chính quyền địa phương đã thuê 2 máy xúc, dùng lưới chuyên dụng đưa cá voi đi chôn cất theo phong tục địa phương.

"Trước đó, biển Hải Triều từng phát hiện nhiều xác cá voi trôi dạt vào bờ, song con cá voi này lớn nhất khi nặng hơn 5 tấn, dài khoảng 10 m", lãnh đạo UBND xã Hải Triều cho biết.

