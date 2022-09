Xạ thủ bắn tỉa xuất hiện trên nóc nhà ở London trước lễ tang

Giới chức Anh đã điều ít nhất 10.000 cảnh sát và 1.500 binh sĩ để thiết lập lớp bảo vệ xung quanh khu vực trung tâm London trước tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo Daily Mail, đây là “chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử nước Anh”. Để phục vụ công tác an ninh, cơ quan chức năng Anh đã cấm lưu thông trên hàng loạt tuyến đường và cây cầu. Khoảng 23 dặm (37 km) rào chắn cũng đã được thiết lập để kiểm soát đám đông và đảm bảo an ninh cho các khu vực quan trọng.

Nhiều tay súng bắn tỉa cũng đã xuất hiện trên mái các tòa nhà, dọc tuyến đường mà thi hài Nữ hoàng Elizabeth II sẽ đi qua ngày 19/9.

Một trong những địa điểm được đảm bảo an ninh cẩn mật là bệnh viện hoàng gia Chelsea. Đây là nơi tập hợp của các nguyên thủ quốc gia, trước khi được xe buýt của chính phủ Anh đón tới địa điểm tổ chức sự kiện.

Xạ thủ bắn tỉa Anh bảo vệ cung điện Holyrood (Scotland) trước khi linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được đưa về London. Ảnh: Reuters.

Từ 6h sáng (giờ địa phương), cảnh sát Anh đã cấm đường từ các khu vực cách địa điểm này hơn 500 m. Người dân địa phương cần xuất trình bằng chứng về nơi sinh sống nếu muốn đi qua. Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để tuần tra quanh khu vực.

Daily Mail ghi nhận nhiều chiếc xe sang có cửa sổ tối màu chở người tới địa điểm này. Trong khi đó, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins được phát hiện đến nơi trên một chiếc xe không che cửa sổ.

Tang lễ của Nữ hoàng Anh Elizabeth II dự kiến bắt đầu lúc 11h ngày 19/9 (giờ địa phương, tức 17h giờ Hà Nội) tại Tu viện Westminster, London. Sự kiện này có sự tham gia của nhiều lãnh đạo nước ngoài, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay Nhật hoàng Naruhito.