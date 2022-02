Xa Thi Mạn: 'Đàn ông tôi chọn phải là người tài giỏi'

Xa Thi Mạn chia sẻ cô sẽ không vì đến tuổi mà quyết định kết hôn. Nữ diễn viên chờ đợi một người tài giỏi khiến cô ngưỡng mộ.

Ngày 2/2, trang On đưa tin Xa Thi Mạn trả lời phỏng vấn đầu năm chia sẻ về những dự định công việc trong năm 2022 và chuyện tình cảm cá nhân. Nữ diễn viên mong muốn trong năm mới cô sẽ có sự nghiệp suôn sẻ, đồng thời mong gặp được một nửa tâm đầu ý hợp.

"Ở tuổi 47, tôi thường bị thúc giục lập gia đình. Song, tôi nghĩ thà thiếu chứ không chọn bừa. Tôi sẽ không vì đến tuổi mà quyết định kết hôn. Đối tượng phải là người tài giỏi, khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi muốn tìm một người đem lại cảm xúc mãnh liệt cho mình. Cả hai trân trọng, học hỏi nhau, cùng trưởng thành để ở mãi bên nhau", Xa Thi Mạn nói.

Nữ diễn viên còn khuyên những cô gái đã có tuổi chưa lập gia đình không nên sống dựa theo suy nghĩ của người khác và đưa ra lời khuyên "nỗ lực theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của chính mình là một lựa chọn đúng đắn".

Xa Thi Mạn muốn gặp người tâm đầu ý hợp trong năm 2022.

Xa Thi Mạn cho biết cô thường sắp xếp lịch để có thể về Hong Kong ăn Tết cùng gia đình. Năm nay, nữ diễn viên có một kế hoạch thực hiện cùng Tăng Chí Vỹ. Theo On, có thể Xa Thi Mạn sẽ quay lại đóng phim TVB để trợ giúp Tăng Chí Vỹ, hiện tại ông là Tổng giám đốc của đài TVB. Xa Thi Mạn cũng khẳng định cô luôn trong trạng thái sẵn sàng quay phim.

"Vì kế hoạch sẽ không bao giờ bắt kịp sự thay đổi, tốt hơn hết đừng suy nghĩ nhiều. Hãy sống trọn vẹn mỗi ngày, muốn ăn gì thì ăn, làm những điều mình thích, gặp những người mình muốn, trân trọng những điều mình có", Xa Thi Mạn nói.

Theo On, những năm gần đây, Xa Thi Mạn tập trung phát triển sự nghiệp tại Đại lục và đạt được thành công với các phim như Diên Hi công lược, Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Yến vân đài. Tại Trung Quốc, cát-xê của Xa Thi Mạn thuộc dạng siêu cao, nhiều hơn hẳn so với thời ký hợp đồng độc quyền với TVB.

HKNet đưa tin đầu năm 2020, Xa Thi Mạn chi hơn 35 triệu HKD (tương đương 4,5 triệu USD ) mua biệt thự trên đường Tây Cống Nhai, Hong Kong. Bất động sản này ghi tên cô vào những mỹ nhân sở hữu nhà khủng, xe sang, giàu có bậc nhất của làng giải trí Hong Kong.

Sao phim Thâm cung nội chiến còn có 5 bất động sản triệu USD tại nhiều nơi. "Hiện tại, loạt bất động sản của Xa Thi Mạn vượt mức 100 triệu HKD (gần 15 triệu USD ), chưa tính cát-xê mỗi năm, tài sản có được từ việc kinh doanh. Ước tính, hiện tại ngôi sao 47 tuổi sở hữu tài sản thực lên đến vài chục triệu USD", HKNet khẳng định.

Nữ diễn viên từng đùa: "Tôi chẳng tin gì ngoài tiền".