Xả súng vào phòng trọ của vợ cũ vì níu kéo tình cảm không thành

Nối lại tình cảm bất thành sau khi ly hôn, Lục Văn Ngụy dùng súng bắn liên tiếp vào phòng trọ của vợ cũ. Khám xét nơi ở của Lục, công an phát hiện, thu giữ thêm 3 khẩu súng khác.

Ngày 20/3, Công an TP Thuận An (Bình Dương) thông tin cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý Lục Văn Ngụy (32 tuổi, quê Đắk Nông) vì có hành vi sử dụng súng bắn liên tiếp vào phòng trọ của người vợ đã ly hôn.

Nghi phạm này bị công an bắt giữ, nhưng cho gia đình bảo lãnh trong thời gian điều tra.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sau khi ly hôn, vợ cũ của Lục Văn Ngụy chuyển đến phòng trọ tại phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) để ở.

Sáng 20/3, Lục Văn Ngụy tìm đến phòng trọ của vợ cũ để nói chuyện nhằm nối lại tình cảm nhưng bất thành. Do tức giận, nghi phạm đã lấy khẩu súng cất giấu bên trong cốp xe máy và bắn liên tiếp nhiều phát vào tường phòng trọ của vợ.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An) đã đến hiện trường và bắt giữ Ngụy đưa về trụ sở làm việc. Tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm này, công an phát hiện và thu giữ thêm 3 khẩu súng khác.

Tại cơ quan công an, Ngụy khai nhận đã mua linh kiện súng trên mạng rồi mang về lắp ráp thành khẩu súng để phòng thân.

Công an TP Thuận An đã cho gia đình bảo lãnh Ngụy về nhà và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.