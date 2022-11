Xả súng hàng loạt trong siêu thị Mỹ, nhiều người chết

Cảnh sát đến cửa hàng vào khoảng 22h12 và tìm thấy bằng chứng về một vụ nổ súng bên trong, Leo Kosinski, nhân viên thông tin công cộng của Cảnh sát Chesapeake nói với CNN.

Kosinski cho biết các sĩ quan bước vào cửa hàng và phát hiện ra nhiều người chết và bị thương. Ông nói thêm rằng cảnh sát chưa thể xác nhận số người chết cụ thể, nhưng họ cho rằng con số đó khoảng "dưới mười (người)".

Ông nói thêm rằng kẻ xả súng được cho là nằm trong số những người thiệt mạng, đồng thời lưu ý không có nhân viên thực thi pháp luật nào nổ súng trong quá trình phản ứng với vụ việc.

Cảnh sát tìm kiếm thêm xem có nạn nhân khác trong cửa hàng hay không. Văn phòng của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ tại Washington, D.C. đang hỗ trợ cảnh sát địa phương điều tra, cục cho biết trên Twitter. Giới chức thành phố Chesapeake yêu cầu người dân tránh xa cửa hàng trong thời gian điều tra.

“Những người phản ứng đầu tiên của chúng tôi được đào tạo bài bản và sẵn sàng ứng phó; xin vui lòng cho họ không gian để làm như vậy”, thành phố cho biết trên Twitter.

Joetta Jeffery nói với CNN rằng mẹ cô, Betsy Umphlett, đã gửi tin nhắn cho cô từ bên trong cửa hàng trong vụ nổ súng, thông báo cho cô về vụ việc.

“Tôi bật khóc, tôi đang run. Tôi vừa nói chuyện với mẹ về việc mua gà tây cho Lễ tạ ơn, thì tin nhắn được gửi đến”, Jeffery nói với CNN. Jeffery cho biết mẹ cô không bị thương nhưng bị sốc vì vụ việc.

Một đoạn video tin tức cho thấy sự hiện diện của nhiều cảnh sát tại hiện trường.

Ông Kosinski nói rằng một số sĩ quan và điều tra viên đang rà soát cửa hàng và bảo vệ khu vực.

Thượng nghị sĩ bang Virginia Louise Lucas cho biết bà "rất đau lòng” khi nghe tin về vụ xả súng hàng loạt mới nhất.

“Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta tìm ra giải pháp chấm dứt nạn bạo lực súng đạn đã cướp đi rất nhiều sinh mạng ở đất nước chúng ta”, bà viết trên Twitter.

Sách chữa lành cho thiếu nhi trải qua xả súng và bạo lực ở Mỹ

“Numb to This” hay “A Gun Is Not Fun” là những cuốn sách thiếu nhi đề cập đến các sự kiện đau thương như xả súng hay bạo lực và các vấn đề tâm lý trẻ nhỏ ở Mỹ.