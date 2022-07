Xả súng chết người ở Trung Quốc

Nhà chức trách Tây Nam Trung Quốc đang truy lùng nghi phạm trong vụ nổ súng khiến 3 người chết, 2 người bị thương. Công an đã treo thưởng 14.800 USD cho người cung cấp manh mối.

Nghi phạm Lý Cường, 36 tuổi, đã “dùng súng làm bị thương hai người và giết ba người bằng vũ khí khác”, SCMP ngày 28/7 dẫn lời công an. Mọi “khẩu súng và đạn dược trong vụ án đã được thu giữ”.

Theo tuyên bố hôm 27/7 của cục công an địa phương, vụ tấn công xảy ra vào chiều 26/7 ở huyện Mộc Xuyên, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Ảnh Lý Cường do công an huyện đăng tải kèm thông báo truy nã. Ảnh: Công an huyện Mộc Xuyên.

Theo một bài đăng của cục công an địa phương, Lý Cường là sĩ quan công an từng được trao bằng khen vì hai lần dũng cảm cứu lần lượt một người đàn ông cao tuổi và một phụ nữ khỏi chết đuối vào năm 2021. Bài đăng này sau đó đã được gỡ khỏi trang web của công an địa phương.

AFP đã có thể xác thực nghi phạm đang bị truy nã và người công an nói trên là cùng một người. Nguyên nhân là công an địa phương đã đăng tải tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của nghi phạm trên cả thông báo treo thưởng và trên bằng khen.

Hiện chưa rõ liệu Lý có còn công tác trong ngành công an hay không. Trả lời AFP, một công an huyện Mộc Xuyên cho biết cũng “không rõ” liệu Lý có còn là công an tại thời điểm xảy ra vụ án hay không.

Bạo lực súng đạn hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc vì quốc gia này nằm trong số những nước có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Sự việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận quyết liệt trên mạng xã hội. Các hashtag liên quan tới vụ án đã có hơn 250 triệu lượt xem.

Tuy súng đạn chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt, Trung Quốc những năm gần đây chứng kiến một số vụ đâm dao hàng loạt.

Chẳng hạn, tháng 6/2021, một người đàn ông đã dùng dao đâm người trên con phố đi bộ mua sắm ở thành phố An Khánh ở Đông Trung Quốc, khiến 6 người chết, 14 người bị thương.