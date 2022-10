‘Xa ngoài kia nơi loài tôm hát’ gây tiếng vang nhờ làm khác nguyên tác

So với nguyên tác, phiên bản điện ảnh “Xa ngoài kia nơi loài tôm hát” trên FPT Play có sự sáng tạo, mang đến cho người xem câu chuyện hấp dẫn và gãy gọn.

Xa ngoài kia nơi loài tôm hát (Where the crawdads sing) là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, do tác giả Delia Owens chấp bút. Trước khi lên màn ảnh rộng, nguyên tác từng tạo cơn sốt với hơn 15 triệu bản toàn cầu. Dựa trên cốt truyện, phim thay đổi nhiều tình tiết để tăng độ kịch tính, lôi cuốn người xem từ đầu đến cuối. Dưới đây là điểm khác biệt giữa bản điện ảnh và nguyên tác có thể bạn chưa biết.

Số phận, tính cách của nữ chính

Tác phẩm đan xen hai tuyến truyện song song, trong đó phần lớn thời lượng người xem theo chân cô gái trẻ Kya (Daisy Edgar-Jones). Từ nhỏ, nhân vật bị cả gia đình bỏ rơi, phải sống cô độc trong căn nhà giữa vùng đầm lầy mênh mông ở Bắc Carolina, Mỹ. Không chỉ bị xã hội xa lánh, cô trở thành đối tượng bị tình nghi giết người bởi ai cũng xem cô là kẻ ẩn dật, nghèo khổ và lập dị.

“Xa ngoài kia nơi loài tôm hát” được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên.

Trong phim do Olivia Newman đạo diễn, biên kịch mạnh dạn cắt bỏ nhiều tình tiết về gia cảnh Kya để tập trung xây dựng tính cách. Bản điện ảnh lướt qua cuộc hôn nhân của bố mẹ nữ chính, bù lại làm rõ ước mơ viết lách và xuất bản sách của Kya. Nhân vật cũng có đam mê đặc biệt với thiên nhiên, thích ngắm nhìn các loài động vật.

Nữ diễn viên Daisy Edgar-Jones trong vai Kya.

Ngoài ra, Kya trong phim cũng chia sẻ về bản thân nhiều hơn với Tom Milton (David Strathairn) - người bào chữa cho cô trong vụ án giết người. Cuốn sách chỉ dừng lại ở tình tiết Kya muốn ra tù, bản điện ảnh lại xây dựng mối quan hệ thân chủ - luật sư giàu cảm xúc, tạo điểm nhấn khó quên.

Bí mật gây sốc của nạn nhân

Bên cạnh số phận Kya, phần còn lại của phim xoay quanh cuộc điều tra vụ giết hại Chase Andrews (Harris Dickinson) - thanh niên đẹp trai mà Kya quen biết. Khác tiểu thuyết, cái chết của Chase được tiết lộ từ sớm ở những cảnh đầu phim. Sau đó, gã xuất hiện trở lại trong những phân đoạn hồi tưởng, đưa ra manh mối quan trọng giúp người xem phát hiện kẻ thủ ác.

Tạo hình của Harris Dickinson trong vai Chase khi còn trẻ.

Trong phim, Chase là nạn nhân nhưng được xây dựng như gã phản diện. Trái ngược bề ngoài đẹp mã, hắn chỉ muốn tiếp cận Kya để quan hệ thể xác. Vì tuổi đời còn trẻ, cô gái trao con tim cho gã và mong chờ đám cưới hạnh phúc. Thế nhưng, cô rơi vào thất vọng tột cùng khi phát hiện Chase đã đính hôn.

Khi đang chạy việc vặt trong thị trấn, Kya biết tin Chase sắp cưới qua tờ báo. Cùng lúc đó, cô phát hiện anh tay trong tay với vợ chưa cưới là Pearl (Caroline Cole). Phân đoạn này được biên kịch sáng tạo để tăng kịch tính, đồng thời là cảnh đáng nhớ trong phim.

Mối tình không thành của nữ chính

Theo nguyên tác, Kya sớm có mối tình với người bạn thời niên thiếu Tate Walker (Taylor John Smith). Anh dạy cô đọc, viết và đem lòng yêu thương, nhưng cả hai nhanh chóng bị chia cắt vì nhiều lý do.

Tác phẩm gốc xây dựng mối tình giữa Tate - Kya mơ mộng và đẹp chẳng kém ngôn tình. Trái lại, bản điện ảnh gần như lược giản vai trò của Tate. Anh xuất hiện thoáng qua và chỉ trở lại lúc cô cần nhất, trở thành “chìa khóa” tháo gỡ mọi nút thắt. Song, sự góp mặt kịp thời và hợp lý của Tate tạo nên cú twist hấp dẫn, khó đoán cuối phim.

Sau khi bị Chase lừa, nhân vật chính Kya có nhiều biến chuyển tâm lý.

Chính sự sáng tạo hợp lý đã giúp Xa ngoài kia nơi loài tôm hát gây tiếng vang lớn khi ra mắt. Tác phẩm nhận 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và 7.1/10 điểm trên IMDb. Doanh thu phòng vé đạt gần 140 tỷ USD , trong khi kinh phí sản xuất chỉ 24 tỷ USD . Nhiều tờ báo uy tín như Observer, Chicago Sun-Times, Washington Post… đánh giá đây là tác phẩm trinh thám không nên bỏ qua trong năm.