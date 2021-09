Xã đảo Tân Hiệp còn có tên gọi quen thuộc nào khác?

6. Khu phố cổ Hội An nằm trong vùng nào của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An? Vùng chuyển tiếp

Vùng đệm

Vùng lõi Khu phố cổ Hội An nằm trong vùng chuyển tiếp của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An. Đây là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1999, từng là thương cảng thịnh đạt khoảng thế kỷ 17-18, hiện được bảo tồn khá tốt. Trên "con đường di sản miền Trung", nhiều du khách trong và ngoài nước không thể bỏ qua phố cổ Hội An. Ảnh: Nguyễn Sanh Quốc Huy.