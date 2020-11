Wowy: 'Tôi không thể an ủi Karik'

"Trong thời điểm Dế Choắt đăng quang, tôi không thể lại gần an ủi Karik. Mọi người sẽ hiểu nhầm đó là sự thương hại", Wowy chia sẻ.

Lần này, Wowy bước vào buổi trò chuyện với Zing trong một tâm thế khác. Anh nhẹ nhõm, thoải mái hơn so với cuộc phỏng vấn cách đây hơn hai tháng - khi Rap Việt khởi động vòng thi đầu tiên.

Không còn chút lo lắng, trăn trở, Wowy chia sẻ chiến thắng của Dế Choắt tại cuộc thi mang lại cho anh những cảm xúc lẫn lộn.

"Tôi cảm thấy cuộc đời này có nhiều niềm vui, sự bất ngờ. Nó ban tặng cho tôi những giây phút quý giá như việc Dế Choắt vừa trở thành quán quân Rap Việt vậy", anh nói.

"Mọi người đừng hiểu nhầm về GDucky"

- Ở thời khắc học trò của anh đăng quang Rap Việt, Wowy nghĩ gì?

- Cảm xúc lúc đó của tôi thật khó diễn ta, có chút vui cho học trò. Nhưng thí sinh của tôi ở đêm chung kết Rap Việt ngoài Dế Choắt còn có Lăng LD. Vì thế, tôi không biết có nên khóc hay không. Tôi cứ đi lại tự hỏi: "Bây giờ mình phải làm gì, thể hiện ra sao nhỉ?".

Và cuối cùng, tôi đã không khóc. Trong đầu tôi, mọi thứ hỗn độn, cảm xúc chồng chéo.

Wowy chia sẻ anh không bất ngờ về chiến thắng của Dế Choắt. Ảnh: Phương Lâm.

- Anh bất ngờ về kết quả này không?

- Tôi nghĩ mình bất ngờ, mà cũng không bất ngờ lắm. Các thí sinh có mặt trong đêm chung kết đã trải qua hành trình dài, làm việc miệt mài và chịu áp lực lớn.

Ai trong số 8 người cũng có thể trở thành quán quân của Rap Việt. Tất cả đều xứng đáng. Nhưng cuối cùng, chỉ một người đăng quang. Cuộc đời oái oăm thế.

- Anh không bất ngờ nhưng khán giả lại vô cùng ngỡ ngàng. Trước đêm chung kết, công chúng đinh ninh "quái vật" GDucky sẽ được xướng tên cao nhất?

- Tôi nghĩ mọi người phải quen dần với những bất ngờ trong cuộc sống. Những điều bất ngờ luôn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Và không phải lúc nào bất ngờ cũng là xấu hoặc tốt.

- Thậm chí, trên nhiều diễn đàn, người hâm mộ yêu cầu nhà sản xuất kiểm phiếu lại?

- Gian lận bằng cách nào? Gian lận để làm gì trong khi các bạn đã miệt mài thi và cống hiến những tiết mục xuất sắc. Và người chiến thắng cũng rất xứng đáng mà. Có phải không?

Rapper Thiên đàng bên học trò. Ảnh: Phương Lâm.

- Trong đêm chung kết, hành động gào thét, khóc của GDucky khiến khán giả nghĩ rằng nam thí sinh không hài lòng với kết quả chung cuộc. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, anh nhận xét ra sao?

- Mọi người đang nói đến khoảnh khắc GDucky khóc và hô lớn: When i say 'G', you say 'Ducky' phải không. Tôi nghĩ đó là tình huống liên quan đến khâu biên tập và truyền thông mà mọi người thường gặp phải. Một khoảnh khắc nhưng có hai nội dung.

Vào thời điểm đó, khi tung hô tên quán quân là Dế Choắt, anh Trấn Thành cũng gọi tên á quân là GDucky. Với tinh thần của một MC trong chương trình về rap, anh Trấn Thành muốn khuếch tán cảm xúc. Trong không khí ấy, GDucky đang vô cùng xúc động. Cậu ấy có khóc, nước mắt chảy ra. Đó là tính cách mạnh mẽ của một rapper, luôn hừng hực khí thế chiến đấu đến cùng.

Tất cả thứ đó gộp lại khiến mọi người lầm tưởng GDucky không hài lòng về kết quả chung cuộc. Cậu ấy không phải là người như vậy đâu. Khán giả nên có cái nhìn bao quát để đánh giá sự việc. Nhiều khi hình ảnh có thể gây nên sự hiểu lầm đáng tiếc.

"Tôi đã làm tốt vai trò chuyên môn của mình"

- Khi GDucky thất bại, Karik cũng bật khóc và thừa nhận đã tính sai đường cho học trò. Lúc ấy, anh có lời động viên đến người bạn tri kỷ, gắn bó nhiều năm trong âm nhạc của mình?

- Khi Karik khóc trong đêm chung kết và nhận sai lầm về mình, tôi phải an ủi lúc bạn mình gặp chuyện buồn. Trên thực tế là vậy. Tuy nhiên, ở đây xảy ra tình huống tôi và Karik là hai huấn luyện viên trong một cuộc thi đấu. Nếu tôi lại gần an ủi, vỗ về Karik thì không nên.

Từ trước đến nay, Karik là người hay tự mình gặm nhấm nỗi buồn, có thể khóc. Mỗi người có cách tận hưởng cảm xúc riêng của mình.

Ở thời điểm đó, tôi nghĩ điều phù hợp nhất mình có thể làm là để Karik tận hưởng cảm xúc riêng. Tôi không thể lại gần an ủi Karik được. Mọi người có thể hiểu nhầm đó là sự thương hại.

Karik có thế mạnh của cậu ấy và phát huy trong nhiều năm rồi. Trong hơn 3 tháng diễn ra Rap Việt, Karik đã làm mọi thứ rất tốt.

Wowy nói chiến thắng của Dế Choắt có ý nghĩa lớn đối với anh. Ảnh: Phương Lâm.

- Về phía mình, anh thấy bản thân đã hoàn thành tốt trọng trách huấn luyện viên ở Rap Việt chưa. Vẫn có những ý kiến cho rằng khi ngồi ghế nóng anh lạm dụng sự tấu hài thay vì những nhận xét chuyên môn?

- Khán giả có thể thấy tôi đủ chuyên môn hay không thông qua việc chọn thí sinh, đưa ra những quy chuẩn riêng cho họ khi về team mình.

Từ đầu đến cuối, những người về team Wowy đều có thực lực nổi trội. Mọi người cứ nhìn lại những điều tôi làm cho học trò rồi đánh giá.

Còn về chuyện tấu hài khi ngồi ghế nóng, thực chất tôi chỉ muốn lan truyền niềm vui đến những người xung quanh. Tham gia Rap Việt, được tiếp chuyện với anh Trấn Thành, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi luôn cười và rất thoải mái. Tôi cũng hạnh phúc vì làm việc với các bạn rapper trẻ, giàu tài năng, tràn trề nhiệt huyết.

Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt vai trò chuyên môn của mình trên nhiều phương diện. Đôi khi có một số chỗ vấp ngã, không biết mọi người thấy không (Cười).

- Chiến thắng của học trò có ý nghĩa gì trong suốt hành trình theo đuổi rap của anh?

- Tôi cảm thấy cuộc đời này có nhiều niềm vui, sự bất ngờ. Nó ban tặng cho tôi những giây phút quý giá như việc Dế Choắt vừa trở thành quán quân Rap Việt vậy.