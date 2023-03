Wout Weghorst khiến CĐV MU nổi giận

Với việc chạm tay vào tấm bảng "This is Anfield", động tác quen thuộc với mỗi cầu thủ Liverpool khi bước ra sân, Weghorst khiến nhiều CĐV MU cảm thấy bức xúc.

Weghorst gây bất ngờ khi chạm vào tấm bảng "This is Anfield".

Các cầu thủ Liverpool thường xuyên đưa tay chạm vào tấm bảng nổi tiếng "This is Anfield" trên đường ra sân. Tuy nhiên, Weghorst được nhìn thấy "nhập bọn" với những cầu thủ như Virgil van Dijk, Cody Gakpo và Trent Alexander-Arnold làm động tác quen thuộc trước khi cùng MU bước ra sân đối đầu Liverpool hôm 5/3.

Một cổ động viên tức giận viết trên mạng xã hội: "Tôi không quan tâm đến những bức ảnh nâng cúp Carabao của Weghorst nữa. Anh ta phải rời MU sau 6 tháng. Hình ảnh này là đủ để Weghorst phải rời đi. Làm thế quái nào mà bạn có thể chạm vào tấm bảng Anfield với tư cách là một cầu thủ MU?".

Thêm một CĐV đồng tình: "Chấm dứt hợp đồng của Weghorst ngay lập tức". Một CĐV khác nói thêm: "Một hành động không thể chấp nhận được của Weghorst".

"Weghorst làm gì thế?", "Hủy hợp đồng đi" hay "Hành động đáng xấu hổ",... là những lời chỉ trích khác nhắm vào tiền đạo người Hà Lan.

Một số CĐV MU phát hiện thêm chi tiết Weghorst là một fan cuồng Liverpool. Năm 2018, Weghorst thừa nhận anh mơ ước được khoác áo "The Kop". Trong cuộc phỏng vấn với DAZN năm 2020, Weghorst tiếp tục thổ lộ: "Tôi luôn cảm thấy Liverpool rất đặc biệt. Tôi vẫn nổi da gà mỗi khi nghe giai điệu 'You'll Never Walk Alone' vang lên".

Trong bối cảnh Anthony Martial gặp chấn thương, Weghorst thường xuyên được đá chính cho MU kể từ khi cập bến Old Trafford vào đầu năm nay. Cầu thủ cao 1,97 m dành phần lớn sự nghiệp để chơi như một trung phong, nhưng anh được HLV Erik ten Hag kéo xuống thi đấu như một hộ công trong thời gian ở MU.

Trong thất bại 0-7 Liverpool, Weghorst không có nhiều đóng góp. Paul Scholes nhận định: "Có lẽ mọi người thích Weghorst vì cậu ta hay chạy lăng xăng khắp sân. Nhưng hãy nhớ rằng, Weghorst là một tiền đạo, nhưng những gì cậu ta thể hiện lại như một hậu vệ. Nếu nghĩ ai cũng đủ trình độ để chơi cho Man United thì không có đâu".

Sau 13 lần ra sân cho "Quỷ đỏ", tiền đạo người Hà Lan mới ghi vỏn vẹn một bàn. Một trong hai pha kiến tạo của Weghorst là ở trận chung kết Carabao Cup, qua đó giúp nửa đỏ thành Manchester giải cơn khát danh hiệu sau 7 năm chờ đợi.

Roy Keane: 'Gánh xiếc MU đã trở lại' Cựu đội trưởng Man United không hài lòng với thái độ thi đấu của một số cầu thủ đội khách trong trận thua chủ nhà Liverpool 0-7 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh đêm 5/3 (giờ Hà Nội).