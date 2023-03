Worried well - những người khỏe mạnh nhưng luôn nghĩ mình có bệnh

Nỗi lo mắc bệnh ảo có thể gây ra chứng mất ngủ, suy nhược, lạm dụng chất kích thích...

Worried well /ˌwʌr.id ˈwel/ (danh từ): (Tạm dịch) Người mắc bệnh ảo

Định nghĩa:

Worried well là thuật ngữ ra đời vào năm 1970 nhằm mô tả người có sức khỏe tốt nhưng lại cho rằng bản thân mắc bệnh hoặc có khả năng mắc bệnh. Một số người mắc bệnh ảo dù đã khám bệnh và có kết quả xét nghiệm âm tính, họ vẫn lo lắng bản thân sẽ mắc bệnh.

Suy nghĩ bản thân mắc bệnh có thể bắt nguồn từ một tình huống, sự kiện có thật hoặc hư cấu, hoặc bắt nguồn từ những thông tin mọi người tiếp xúc trên mạng.

Nỗi lo mắc bệnh ảo có thể gây ra chứng mất ngủ, suy nhược, lạm dụng chất kích thích, lạm dụng Internet quá mức để tra thông tin về bệnh. Ngoài ra, tin tức về cái chết do một căn bệnh cụ thể cũng có thể "đe dọa" đến những người mắc bệnh ảo, khiến họ căng thẳng và lo lắng nhiều hơn.

Nỗi lo mắc bệnh ảo cũng được cho là có liên quan chứng rối loạn lo âu bệnh tật (hypochondria). Rối loạn lo âu bệnh tật gây gián đoạn cuộc sống và có thể chuyển biến nặng hơn theo thời gian. Không ít người đã phải trị liệu tâm lý để đối phó với chứng bệnh này.

Do đó, để tránh nỗi lo mắc bệnh ảo, bạn nên:

Uống nhiều nước.

Tập luyện điều độ.

Ăn uống lành mạnh.

Ngủ đủ giấc.

Hạn chế đọc tin tức không cần thiết.

Học một kỹ năng mới.

Tập thiền hoặc trị liệu.

Khám sức khỏe định kỳ.

Ứng dụng của worried well trong tiếng Anh:

- Nearly 500 people died of the disease and more than 6,600 were "worried well", concerned that they, too, were infected.

Dịch: Gần 500 người chết vì căn bệnh này và hơn 6.600 người mắc bệnh ảo, lo ngại rằng họ cũng bị mắc bệnh.

- A fast-track system for urgent suspected cases of breast cancer is being overwhelmed by the worried well.

Dịch: Một hệ thống theo dõi nhanh các trường hợp nghi ngờ ung thư vú khẩn cấp đang bị quá tải bởi những người mắc bệnh ảo.