Wonder Woman bị Harley Quinn giết chết

Wonder Woman bị giết bởi Harley Quinn đã là bất ngờ nhưng cách nữ siêu anh hùng này ngã xuống còn đáng kinh ngạc hơn.

Làm thế nào Wonder Woman lại gục ngã trước Harley Quinn?

Wonder Woman đã bị giết theo cách khủng khiếp nhất và tất cả là do lỗi của Harley Quinn. Khi những chi tiết về cuộc phiêu lưu xuyên thời gian của Harley tiếp tục được tiết lộ, vụ sát nhân đen tối nhất của cô ta đã bị đưa ra ánh sáng.

Trong Multiversity: Harley Screws Up the DCU #4 của Frank Tieri và Logan Faerber, Harley đang giải thích cho một biến thể của chính mình về việc cô đã vô tình xóa sổ Wonder Woman khỏi dòng thời gian.

Theo đó, một thời gian sau khi Harley chính giành được quyền kiểm soát cỗ máy thời gian, cô quyết định mạo hiểm đến hòn đảo Themyscira để nghỉ dưỡng. Thật không may, Harley đã xuất hiện vào thời điểm không thể tồi tệ hơn và đã ngăn cản nữ hoàng Hippolyta đang cố gắng hồi sinh con gái mình từ đất sét sau khi giẫm lên bức tượng có hình đứa trẻ.

Hành động của Harley khiến Diana "bốc hơi" ngay từ khi còn chưa sinh ra.

Biến thể của Harley đã tiết lộ rằng bức tượng đất sét ấy chính là Diana của xứ Themyscira, đứa trẻ một ngày nào đó sẽ trở thành Wonder Woman. Biến thể Harley nói rằng việc Harley giết Wonder Woman khi còn nhỏ đã giúp Starro the Conqueror nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Trái Đất.

Không có Diana, người Amazon dễ bị đánh bại hơn và khi đã kiểm soát được họ, Starro đã sử dụng đội quân Amazon để chiếm phần còn lại của hành tinh.

Nguồn gốc của Wonder Woman

Theo mạch truyện hiện nay, Wonder Woman là con đẻ của nữ hoàng Hippolyta và Zeus - thần Hy Lạp tối cao. Tuy nhiên trong thời kỳ cổ điển trước đây, nguồn gốc của cô ấy có nhiều điểm khác biệt. Thay vì được thụ thai tự nhiên, Diana được Hippolyta nặn từ đất sét và được các vị thần ban cho sự sống sau khi nữ hoàng dành nhiều ngày cầu nguyện để có được một cô con gái.

Nguồn gốc cổ điển đã gắn liền với Diana hàng thập kỷ.

Thực tế, việc nguồn gốc bị thay đổi là do quá trình khởi động lại vào năm 2011 của DC Comics sau sự kiện Flashpoint. Bất chấp điều đó, việc được nặn từ đất sét là một phần mang tính biểu tượng về Wonder Woman trong nhiều thập kỷ.

Đáng buồn, truyền thuyết về nguồn gốc kỳ diệu ấy lại khiến Diana trở nên dễ bị tổn thương (khi chưa hóa thành người). Bất kể rằng khi du hành thời gian, Harley Quinn có cố ý hay không, nhân vật này cũng đã tạo ra một thực tại đáng sợ, nơi thế giới bị bao phủ bởi chiến trận và Wonder Woman không thể “có mặt”.

Về sau, Harley đã cố gắng sắp xếp lại dòng thời gian và đưa các anh hùng của DC về đúng vị trí của họ. Nhưng Harley đã tiết lộ rằng, đó là thời điểm duy nhất mà bất kỳ nhân vật phản diện nào cũng có thể kết liễu Wonder Woman một cách dễ dàng.

Nguồn gốc cổ điển khiến Wonder Woman dễ bị tổn thương

Mạnh mẽ, nhanh nhẹn lại tinh thông võ thuật, không ai nghĩ rằng đánh bại Wonder Woman là một việc dễ dàng cả.

Hậu quả đáng sợ của việc Diana không xuất hiện trên đời.

Tuy nhiên, không thiếu nhân vật phản diện biết cách du hành thời gian như: Per Degaton, Chronos, Reverse-Flash... Hầu hết ác nhân trong nhóm này không thể đánh bại được Wonder Woman trong một trận chiến trực tiếp, công bằng.

Nhưng đã là ác nhân, chúng sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích chính. Và nếu biết được câu chuyện của Harley, bất cứ ai trong số những kẻ trên đều có thể khiến Diana biến mất ngay cả khi còn chưa thực sự sinh ra.

Harley đã làm rất nhiều điều tồi tệ trong cuộc đời mình nhưng tiết lộ phương pháp giết Diana một cách dễ dàng như vậy có thể là điều tồi tệ nhất. Người hâm mộ có thể thấy nguồn gốc cổ điển của Wonder Woman đang trở lại một cách đáng lo ngại trong Multiversity: Harley Screws Up the DCU #4.