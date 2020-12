‘Wonder Woman 1984’ gặp khó tại phòng vé Trung Quốc

Doanh thu ra mắt thực tế tại quốc gia tỷ dân của bom tấn siêu anh hùng chỉ bằng một nửa so với kỳ vọng từ nhà phát hành Warner Bros.

Theo The Hollywood Reporter, Wonder Woman 1984 chỉ đạt doanh thu 18,8 triệu USD sau ba ngày đầu trình chiếu tại Trung Quốc. Đây là kết quả không như mong đợi đối với nhà phát hành Warner Bros.

Con số khiến bộ phim chỉ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phòng vé Trung Quốc cuối tuần qua. Dẫn đầu là bộ phim nội The Rescue của đạo diễn Lâm Siêu Hiền với 35 triệu USD .

Doanh thu ra mắt của Wonder Woman 1984 tại Trung Quốc không cao như mong đợi. Ảnh: Warner Bros.

Wonder Woman 1984 là bộ phim tiếp theo thuộc DCEU ra mắt khán giả sau Birds of Prey (2020). Tại Mỹ, phim sẽ được phát hành cùng lúc ngoài rạp và trực tuyến (qua HBO Max) từ 25/12. Do đó, Warner Bros. đưa tác phẩm ra rạp từ cuối tuần qua tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ để tránh rủi ro bảo mật.

Tổng doanh thu phòng vé tính tới hết 20/12 của bom tấn mới là 38,8 triệu USD . Warner Bros. khó có thể hài lòng với con số bởi kinh phí sản xuất cho lần tái xuất của Wonder Woman (Gal Gadot) lên tới 200 triệu USD .

Trở lại Trung Quốc, năm 2017, Wonder Woman từng đạt doanh thu ra mắt 38 triệu USD , và khép lại quá trình trình chiếu với thành tích 90,5 triệu USD . Với con số ra quân 18,8 triệu USD , giới quan sát nhận định Wonder Woman 1984 khó có thể chạm mốc 50 triệu USD tại quốc gia tỷ dân.

Ban đầu, nhiều người thậm chí lạc quan cho rằng Wonder Woman 1984 có thể thu ít nhất 40 triệu USD trong tuần khởi chiếu tại Trung Quốc, bởi dòng phim siêu anh hùng vốn làm mưa làm gió ở quốc gia Đông Á từ cuối 2018.

Trung Quốc được cho là thị trường điện ảnh hồi phục sớm sau khi đại dịch Covid-19 phần nào được kiểm soát. Tuy nhiên, những con số phòng vé trong vài tuần qua đang cho thấy sự đi xuống. Kế đến, nhiều thị trường châu Âu đang phải đóng cửa trở lại trước làn sóng tiếp theo của dịch bệnh.