Wonder Girls sau 5 năm tan rã

Wonder Girls tan rã năm 2017. Đến nay, nhiều thành viên vẫn hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo và diễn viên, những người còn lại tập trung cho gia đình.

Tháng 2/2007, Wonder Girls là nhóm nhạc nữ đầu tiên được JYP Entertainment ra mắt. Ban đầu, nhóm gồm 5 thành viên Sunye, Yeeun, Sunmi, Sohee và HyunA.

Tuy nhiên, HyunA, rapper chính của nhóm, đã sớm rời đi vì vấn đề sức khỏe. Sau đó, nữ ca sĩ Yubin gia nhập Wonder Girls chỉ 3 ngày trước khi nhóm trở lại với bản hit Tell Me, thay thế vị trí HyunA.

Năm 2008, Wonder Girls tiếp tục khẳng định vị thế của mình với hàng loạt bản hit, bao gồm So Hot và sau đó là Nobody.

Wonder Girls trong giai đoạn quảng bá Nobody.

Khi Nobody bắt đầu nhận được sự chú ý từ thị trường Mỹ, JYP quyết định phát hành phiên bản tiếng Anh của bài hát vào năm 2009, giúp Wonder Girl trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Thời gian sau đó, Wonder Girls liên tục tham gia các hoạt động quảng bá tại Mỹ gồm chuyến lưu diễn với Jonas Brother năm 2009 và lịch trình cho buổi hòa nhạc riêng của nhóm.

Tuy nhiên, những kế hoạch này đã phải gác lại vì thành viên Sunmi thông báo tạm ngừng hoạt động vào tháng 10/2010. Trước đây, cô đã phải nghỉ học trung học để tham gia Wonder Girls trong các hoạt động quảng bá tại Mỹ.

Thay thế Sunmi là Hyelim - thực tập sinh của JYP vào thời điểm đó - đã gia nhập nhóm. Với đội hình mới, Wonder Girls bắt đầu chuyến lưu diễn The Wonder World Tour tại Mỹ từ tháng 4/2010 cùng 2PM.

Năm 2012, thành viên Sunye tuyên bố kết hôn và các hoạt động của Wonder Girls một lần nữa phải tạm dừng. Tháng 10/2013, nữ thần tượng sinh con đầu lòng và rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí.

Sau đó, em út Sohee cũng chia tay Wonder Girls để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2015, Sunmi quay lại và Yeeun trở thành trưởng nhóm mới của Wonder Girls. Đội hình mới của Wonder Girls trở lại với I Feel You, Why So Lonely và hoạt động trong 2 năm.

Năm 2017, Wonder Girls tan rã sau 10 năm hoạt động trong ngành.

Hiện tại, một số thành viên Wonder Girls vẫn hoạt động trong giới giải trí với tư cách nghệ sĩ solo và diễn viên, trong khi những người khác lại tập trung cho gia đình.

Yeeun

Sau khi Wonder Girls tan rã năm 2017, Yeeun ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý Amoeba Culture. Nữ ca sĩ cũng là người viết ca khúc Only You cho nhóm nhạc nữ TWICE của JYP. Điều này chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa Yeeun và công ty quản lý cũ.

Yeeun tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Yeeun hiện hoạt động với nghệ danh mới HA:TFELT và đã phát hành một album phòng thu, 3 album đơn.

Sunye

Năm 2018, Sunye trở lại làng giải trí sau khoảng thời gian tập trung cho gia đình.

Sunye và con gái.

Nữ thần tượng đã ký hợp đồng với Polaris Entertainment và trở thành một trong 6 thành viên của chương trình thực tế Mama The Idol. Họ thành lập nhóm nhạc có tên M.M.D và phát hành ca khúc Wooah HIP.

Tháng 2, Sunye rời Polaris Entertainment, gia nhập Blockberry Creative. Cô phát hành mini album solo Genuine và quảng bá 2 bài hát Glass Heart và Just a Dancer.

Yubin

Sau khi Wonder Girls tan rã, Yubin ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo năm 2018 dưới trướng công ty quản lý JYP Entertainment và phát hành đĩa đơn Lady.

Yubin đã thành lập công ty quản lý riêng.

Năm 2020, Yubin thành lập công ty riêng và ký hợp đồng với cựu thành viên Hyelim của Wonder Girls. Gần đây, cô trở thành người dẫn chương trình thực tế Straight For Love của đài SBS.

Sunmi

Trước khi Wonder Girls tan rã, Sunmi đã thành công với sự nghiệp solo khi phát hành 2 ca khúc 24 Hours và Full Moon. Sau khi rời JYP, Sunmi thậm chí còn nổi tiếng hơn với các bản hit Gashina, Heroine, Siren…

Sunmi thành công với sự nghiệp solo.

Gần đây, Sunmi đã trở lại với single mới Heart Burn. Nữ thần tượng cũng thông báo cô sẽ thực hiện chuyến lưu diễn Good Girl Gone Mad vào đầu tháng 8 tại Mỹ và châu Âu.

Sohee

Sau khi rời Wonder Girls, Sohee chủ yếu được biết đến với các dự án diễn xuất. Năm 2016, Sohee xuất hiện trong bộ phim ăn khách Train to Busan và thể hiện khả năng diễn xuất ấn tượng. Sau đó, cô cũng đảm nhận nhiều vai diễn trong các dự án điện ảnh và phim truyền hình.

Sohee đóng phim sau khi rời Wonder Girls.

Hyelim

Sau khi rời Wonder Girls, Hyelim xuất bản cuốn sách đầu tiên vào năm 2020. Hyelim vẫn là nghệ sĩ trực thuộc JYP Entertainment vào năm 2020, trước khi chuyển sang công ty quản lý rrr Entertainment của cựu thành viên Yubin.

Tháng 6/2020, nữ ca sĩ kết hôn với bạn trai 7 năm - vận động viên taekwondo Shin Min Chul, họ chào đón con trai đầu lòng vào tháng 2.

Hyelim và chồng trong đám cưới.

Hyelim vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các thành viên Wonder Girls. Trước khi sinh con, cô đã quay một tập của chương trình GodFather cùng cựu thành viên Sunye.

HyunA

HyunA là một trong những thành viên thành công nhất của Wonder Girls dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Sau khi rời Wonder Girls, nữ thần tượng gia nhập CUBE Entertainment và ra mắt trong nhóm nhạc nữ 4MINUTE năm 2009.

Năm 2010, HyunA ra mắt solo với ca khúc Change và phát hành bản hit Bubble Pop vào năm 2011. Cùng năm đó, cô và cựu thành viên BEAST Hyunseung đã thành lập nhóm nhạc Trouble Maker, sau đó trở thành bộ đôi mang tính biểu tượng của làng giải trí Kpop.

HyunA hiện hẹn hò với bạn trai Dawn.

Năm 2017, 4MINUTE tan rã và tất cả thành viên đều rời CUBE Entertainment, ngoại trừ HyunA. Nữ ca sĩ tiếp tục các hoạt động solo cũng như tham gia một nhóm nhạc có tên là Triple H cùng 2 thành viên Pentagon là Hui và Dawn.

Năm 2018, HyunA và Dawn thông báo họ đã hẹn hò từ năm 2016. Ngay sau đó, CUBE chấm dứt hợp đồng với cặp đôi vì họ đã đưa ra thông báo khi chưa được công ty quản lý cho phép.

Năm 2019, HyunA và Dawn ký hợp đồng với công ty P Nation của PSY. Cặp thần tượng phát hành nhiều ca khúc chung. Gần đây, nữ ca sĩ trở lại với Nabillera.