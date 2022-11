Wolverine tìm thấy một nửa hoàn hảo

Mọi độc giả yêu thích Wolverine đều biết rằng anh ấy rất hấp dẫn. Trong bất cứ bộ truyện nào, Wolverine cũng đặc biệt thu hút trong mắt người khác giới.

Wolverine là một trong những dị nhân đào hoa nhất X-Men. Ảnh: ScreenRant.

Trong loạt truyện Marvel mới, Fortnite X Marvel: Zero War, của Christos Gage, Donald Mustard, Sergio Davila, Sean Parsons, Edgar Delgado và VC's Joe Caramagna, Wolverine gặp Imagined, một nhân vật Fortnite nổi tiếng và là thành viên của The Seven.

Sau khi chiến đấu với một nhóm khủng long ninja trong Fortnite X Marvel: Zero War #3, Spider-Man, Jones, Shuri, Wolverine và Imagined đã cùng nhau nghỉ ngơi bên đống lửa để hồi phục năng lượng.

Trong khi mọi người đang có những thảo luận xung quanh cuộc chiến vừa trải qua, Imagined và Logan đã tách ra để tâm sự riêng. Và kết quả của cuộc trò chuyện đó là một nụ hôn say đắm. Mặc dù hai nhân vật này đến từ các vũ trụ khác nhau, họ vẫn hợp nhau đến kỳ lạ, từ tính cách, kinh nghiệm sống, chiến đấu đến nhiều tư tưởng khác.

Có nhiều lý do giải thích tại sao Imagined và Wolverine lại là một cặp ăn ý đến vậy.

Wolverine và Imaged có nhiều điểm chung dù họ đến từ các vũ trụ khác nhau. Ảnh: CBR.

Đầu tiên, cả hai có nhiều điểm giống nhau trong cách lớn lên. Đối với Wolverine, đó là móng vuốt adamantium với chương trình Weapon X đầy đau đớn và khổ sở. Còn với Imagined, cô bị cha mình chủ động can thiệp vào các yếu tố di truyền. Điều này giúp Imagined có được nhiều đặc quyền nhưng cũng khiến cô và chị gái mình bị gửi vào Loop.

Hoàn cảnh giống nhau, lớn lên giống nhau và cách họ được giáo dục cũng có điểm tương đồng khiến cả hai dễ dàng thấu hiểu đối phương hơn. Đặc biệt, cả Logan và Imagined về cơ bản là bất tử. Điều này vô tình khiến hai trái tim cô đơn tin tưởng nhau hơn. Họ sẽ không bị ám ảnh bởi viễn cảnh cô độc trong cuộc đời mỗi khi buộc phải “tiễn biệt” người tình chỉ vì sự chênh lệch quá lớn trong tuổi thọ.

Cụ thể hơn, Wolverine cuối cùng cũng có thể tâm sự những điều khó nói với người khác. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi đối phương cũng đã-và-đang trải qua những điều tương tự. Logan có bạn, có người đồng hành. Nhưng trong quá khứ, xuyên suốt cuộc đời dài đằng đẵng ấy, sự cô độc lại chiếm tỷ lệ nhiều hơn.

Còn giờ đây, khi Logan có thể mở lòng với Imagined, sự kết nối giữa họ còn mang đến nhiều ý nghĩa hơn tình yêu hay bất cứ mối quan hệ thông thường nào. Đã có lúc, anh ấy thậm chí còn để Imagined gọi mình là Logan - điều mà không ai khác trong đội được phép làm.

Cả hai đều có những tính cách giống nhau khiến họ trở nên mạnh mẽ, độc lập, thẳng thắn và khôn ngoan. Wolverine có xu hướng ẩn mình sau vẻ ngoài đáng sợ. Và Imagined cũng vậy. Logan không phán xét bất cứ hành động hay cách suy nghĩ nào của Imagined bởi vì chính anh ấy cũng đã đi trên “con đường đó”.

Trong cuộc đời mình, Logan từng rung động và ở bên nhiều người phụ nữ khác nhau. Nhưng không ai trong số họ có được sự thấu hiểu và ủng hộ nhiều như cách mà Imagined đã dành cho anh ấy trong thời gian ngắn ngủi bên nhau. Đáng tiếc, mối quan hệ của họ không thể kéo dài và đột ngột kết thúc.