Willow Smith tuổi 20 - thừa nhận song tính, 'kỳ dị nhất thế giới'

Với sự hậu thuẫn của cha mẹ, Willow Smith cũng thành công ở lĩnh điện ảnh. Với bộ phim đầu tiên I Am Legend, cô được đề cử giải Trình diễn xuất sắc của Young Artist Awards. Năm 2009, con gái Will Smith giành giải Diễn viên trẻ xuất sắc qua phim Kit Kittredge: An American Girl. Ảnh: Instagram.