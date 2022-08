Willow Smith bênh vực bố: 'Bản chất con người là phạm sai lầm'

Willow Smith cho biết cô yêu bố mình và chấp nhận mọi tật xấu của ông. Nữ ca sĩ tỏ ra bênh vực Will Smith khi nam diễn viên tiếp tục nhận chỉ trích.

Trong cuộc trò chuyện với Billboard, nữ ca sĩ Willow Smith - con gái của tài tử Will Smith - bênh vực bố sau khi nam diễn viên tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar bị khơi lại.

"Gia đình tôi ai cũng là con người. Con người chúng ta đôi khi hành động theo hướng tiêu cực. Bản chất của con người là phạm sai lầm. Tôi yêu quý, chấp nhận mọi tính cách của họ. Có lẽ đây là điểm yếu của tôi", Willow nói.

Will Smith gây chấn động truyền thông khi tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar hồi tháng 3. Anh phản ứng tiêu cực sau khi bị danh hài đùa cợt về mái đầu trọc của vợ mình - nữ diễn viên mắc chứng rụng tóc do rối loạn tự miễn dịch.

Willow Smith (thứ ba từ trái sang) cùng gia đình tại một sự kiện. Ảnh: Getty.

Sau vụ việc, gia đình nhà Smith đối mặt với những chỉ trích dữ dội. Trước đó, con trai tài tử King Richard cũng lên tiếng bảo vệ bố mình và nhận phản ứng tiêu cực.

Cuối tháng 7, Will Smith đăng video gửi lời xin lỗi chính thức đến Chris Rock sau gần nửa năm xảy ra vụ việc.

"Tôi đã liên hệ với Chris và được biết anh ấy chưa sẵn sàng nói chuyện. Nếu muốn, anh ấy sẽ chủ động. Nhưng tại đây, tôi muốn nói là tôi xin lỗi anh. Hành vi của tôi không thể chấp nhận được. Tôi sẵn sàng ra gặp mặt và xin lỗi anh khi anh sẵn sàng", sao phim King Richard nói trong video.

Will Smith nói anh bị sang chấn tâm lý khi làm khán giả thất vọng. Tài tử King Richard không ngừng xấu hổ và ăn năn. "Tôi cũng là con người và phạm sai lầm. Tôi đang cố gắng không nghĩ bản thân là cặn bã", anh nói.

Tuy nhiên, nguồn tin của Entertainment Tonight cho biết Chris Rock không có ý định chấp nhận lời xin lỗi của Will Smith.

Gia đình Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: AP.

"Chris không có kế hoạch liên hệ với Will Smith. Tại sao đến giờ Will mới quay video xin lỗi. Video này chỉ có lợi cho bản thân anh ấy. Will đang cần sự tha thứ của công chúng chứ không phải Chris", nguồn tin nói.

Nguồn tin khác của People cũng ghi nhận thông tin tương tự: "Chris không cần phải gặp mặt hay nói chuyện. Rõ ràng Will thấy khó chịu hơn là Chris. Chỉ có Will muốn giải quyết các vấn đề của mình. Chris vẫn ổn".